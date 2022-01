RTL hat die 22 Kandidatinnen bekanntgegeben, unter denen Junggeselle Dominik Stuckmann in der neuen Staffel "Der Bachelor" wählen darf.

Wenn Junggeselle Dominik Stuckmann (29) in der neuen Staffel der Kuppelshow "Der Bachelor" (ab 26. Januar, 20:15 Uhr bei RTL) sein Liebesglück sucht, darf er unter 22 jungen Frauen aus Deutschland, Österreich und Marbella wählen. Am Mittwoch hat der Sender die Kandidatinnen, die in Mexiko um die Gunst des sportlichen Geschäftsmanns mit Wohnsitzen in Gran Canaria und Frankfurt am Main buhlen, bekanntgegeben.

Kandidatinnen für eine Fernbeziehung

Unter den 22 Ladys, die die letzte rote Rose und damit das Herz des Bachelors erobern wollen, ist Jana-Maria (29). "Mein größter Horror wäre, wenn der Bachelor keine Fernbeziehung führen will", sagt die Unternehmerin aus Marbella, Spanien. Geboren und aufgewachsen ist sie in Baden-Baden, ihre beste Freundin damals: Clea-Lacy (30), die 2017 die letzte Rose von Bachelor Sebastian Pannek (35) bekam. Bis heute stehen die beiden in Kontakt. Ähnliche Sorgen wie Jana-Maria könnten auch die beiden Österreicherinnen aus Klagenfurt am Wörthersee beschäftigen, doch Koordinationsassistentin Claudia (24) ist optimistisch: "Mein Traum ist es, dem Einen zu begegnen, der für mich bestimmt ist." Und Fitnesstrainerin Emily (23) beschäftigt im Vorfeld der Show etwas ganz anderes: "Ich hasse es, wenn man mir sagt, was ich zu tun habe."

Sex-Podcasterin aus dem hohen Norden

Drei Kandidatinnen stammen aus Hamburg: Anna (33), Angestellte im öffentlichen Dienst, setzt auf Natürlichkeit: "Protzen und Posen sind absolute No-Gos!", sagt die älteste Bewerberin dieser Staffel. Auch Unternehmerin Nele (28) gibt sich bodenständig: "Ich stehe mit beiden Beinen im Leben und bin mehr als bereit." Social Media Managerin Susanna (27) mit einem eigenen Podcast, der sich um Liebe, Sex und Dating dreht, stellt sich mit einem gesellschaftspolitischen Statement vor: "Intoleranz, Homophobie und Rassismus bringen mich auf die Palme." Einen ganz anderen Fokus hat dagegen Bella (24), die Auszubildende aus Kiel:"Der wichtigste Mensch in meinem Leben bin ich selbst", sagt sie.

Charismatische Münchnerinnen und drei Christinas

Auch die Bayerische Landeshauptstadt München ist in dieser 22. Staffel gleich dreimal vertreten. Bürokauffrau Bobette (26) gibt schon mal zu: "Ab und zu kann ich eine Diva sein." Dagegen bezeichnet sich die selbstständige Fotografin Christina Aurora (30) so: "Ich bin die perfekte Mischung aus Lady und Best Buddy." Richtig gut findet sich offenbar auch Key Account Managerin Christina N. (27), denn sie sagt: "Ich mag alles an mir - I'm perfectly imperfect" (Dt. "Ich bin perfekt unperfekt"). Die dritte Christina im Kandidatinnenfeld wird als Christina R. (23) bezeichnet und ist Sport- und Fitnesskauffrau aus Kaiserslautern. "Ich bin eine richtige Pfälzer Tratschtant", verrät sie über sich.

Die Küken-Fraktion

Das Küken unter den diesjährigen Werberinnen um den Bachelor heißt Giannina, ist 21 Jahre alt und Studentin aus Viersen. Trotz ihres jungen Alters träumt sie schon lange vom schönsten Tag in ihrem Leben: "Der wichtigste Moment in meinem Leben? Meine Hochzeit. Da freue ich mich drauf, seit ich klein bin." Nur ein Jahr älter sind Jenny (22), Zugbegleiterin aus Dortmund, deren Wahlspruch "If you never go you will never know" (Dt. "Wenn du nie gehst, wirst du es nie erfahren") lautet, und Valeria (22), Studentin aus Berlin, die einen kleinen Heimvorteil am Drehort haben dürfte: "Manchmal geht mein mexikanisches Temperament mit mir durch", warnt sie.

Hier könnte es krachen

Fünf weitere Single-Ladys strotzen nur so vor Selbstbewusstsein. Ob die Konflikte hier schon programmiert sind? Elina (25), Kauffrau für Büromanagement aus Bad Rappenau, sagt von sich: "Ich bin ehrlich, selbstbewusst und weiß, was ich will." Lara (23), Studentin aus Memmingen, zeigt ihren Energielevel: "Mit unspontanen Langweilern kann ich nichts anfangen." Yasmin (23), Dualstudentin aus Fürth, scheint die geselligste unter den Bewerberinnen zu sein: "Mich könnte man in der Wüste aussetzen - ich würde trotzdem neue Kontakte knüpfen." Franziska (26), Erzieherin und Miss-Wahl-Königin aus Kassel, hat großes Selbstvertrauen: "Ich bin nicht nur schön, sondern habe auch was im Köpfchen." Und Josephine (25), Marketingmanagerin und Fitnesstrainerin aus Rehren, warnt schon mal mit: "Nur eine Null hat keine Ecken und Kanten."

Von Mama bis Brautstylistin

Teamassistentin Natalie (24) aus Erlangen scheint ein etwas sanfteres Wesen zu haben, wenn sie von sich sagt: "Für Menschen, die mir am Herzen liegen, lasse ich sofort alles stehen und liegen." Vivian (28) aus Moers ist nicht nur Model, sondern auch Mama: "Auch als alleinerziehende Mutter kann man seine Träume verwirklichen", weiß die 1,79 Meter große Schönheit. Und auch die Leipziger Fotografin und Brautstylistin Irina (29) weiß, was sie will: "Ich möchte ganz klassisch erobert werden."