Rebecca warnt den Bachelor vor Chiara. Will Chiara nur Bachelorette werden oder meint sie es mit David ernst?

Chiara (26) gehört schon seit der ersten Folge zu einer der Favoritinnen von "Der Bachelor" (mittwochs, 20:15 Uhr, RTL und vorab auf RTL+) - und zieht damit den Unmut der anderen Frauen auf sich. Besonders eine traut der Journalistin nicht über den Weg: Rebecca (28).

Aber erstmal gleiches Recht für alle: Als erstes Date in der mexikanischen Kleinstadt Oaxaca bekommt jede Frau das gleiche Speed-Date. Das dauert nur drei Minuten, hat aber zahlreiche Programmpunkte: Tuktuk fahren, Pizza essen, ein romantischer Moment im Regen (der von einem Mexikaner auf dem Dach mit Gartenschlauch produziert wird), Coffee to go, Filmposter gucken, zur Straßenband tanzen, Blumen, fertig.

Überraschung: Yetti auf der Überholspur

Sehr viel in sehr kurzer Zeit also, die Frauen wissen danach kaum, wie ihnen geschah. Zum Schluss ist jede geküsst. Chiara schwärmt von ihrem ersten Lippenabenteuer mit David: "Richtig, richtig schöner, toller, leichter, schwereloser Kuss." Aber ausgerechnet Yetti (25), die bisher noch nicht mal ein Einzeldate hatte, holt das Beste aus den drei Minuten heraus. David danach: "Sie war so präsent heute, so präsent habe ich sie noch nie erlebt."

Yetti darf auch gleich mit Chiara und Alyssa (36) zum nächsten Date antanzen. Die Gruppe macht Quesadillas, wobei "Dee" allerdings nur Augen für Chiara zu haben scheint. "Ein bisschen cringe ...", findet Alyssa die Situation. Während Chiara und David Deep Talk unter vier Augen führen, machen die beiden verbliebenen Frauen, das einzig Vernünftige: Sie holen den Tequila und schießen sich ab. "Nach dem dritten hab ich aufgehört zu zählen. Oder vierten, oder fünften", fasst Yetti zusammen. Mit eventuell zehn Tequila im Blut darf unerwarteterweise Yetti länger bleiben. Vielleicht liegt es am Alkohol, dass dabei vor allem geknutscht wird. Offenbar keine schlechte Taktik: "Yetti ist auf der Überholspur, ganz klar", so David, der wohl nicht mehr mit der Blondine gerechnet hatte.

Am nächsten Tag zieht es die Reisegruppe Bachelor, bestehend aus David, Lisa (32), Angelina (28) und Rebecca zu heißen Quellen mit traumhafter Aussicht über den Bergen. Mit Angelina sucht David schon nach Kindernamen. Lisa darf danach noch einen Spaziergang durch die Stadt mit dem Bachelor machen, wobei sich die beiden wieder näher kommen. Nur mit Rebecca läuft es nicht so. Nach einem Vier-Augen-Gespräch wird David klar: "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Rebecca gefühlsmäßig bisschen mehr drinsteckt als ich."

Rebeccas letzter Strohhalm: Warnen vor Chiara

Die Entscheidung für die Nacht der Rosen scheint damit klar: Es kribbelt mit Lisa, Chiara, Angelina und Yetti. Doch Rebecca scheint den Braten zu riechen. Vor der Entscheidung nimmt die Wackelkandidatin David zur Seite und schneidet noch einmal ihr Lieblingsthema an: Chiara. "Ich habe bei Chiara ein ungutes Gefühl, weil sie hinter der Kamera nicht so ist wie vor der Kamera", warnt sie den Bachelor. Es würde sie quälen, weil sie eine loyale Person sei und nur das Beste für ihn wolle, so Rebecca. Gemeint ist das Gerücht, dass Chiara angeblich nur Bachelorette werden will. Das hat sie zwar schon offen selbst entkräftet, abgenommen wurde ihr das von Rebecca offensichtlich nicht. Die "Bombe", wie David die Anschuldigungen von Rebecca nennt, trifft ihn hart. "Was wäre, wenn ich mich vielleicht täusche? Jetzt, wo ich gerade loslasse?"

David zieht sich ziemlich schnell zurück, um seine Entscheidung zu überdenken. Chiara bekommt keine Chance, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Noch nicht. Die Rose bekommt trotzdem sie und nicht Rebecca. Offenbar muss bei den Dreamdates, die nächste Woche anstehen, einiges angesprochen werden ...