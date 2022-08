Die Figuren Gil-galad, Galadriel und Elrond in "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" (v. l. n. r.).

Kurz vor dem Start von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" zeigt Amazon einen neuen Trailer, der mehr über die Serie verrät.

In weniger als zwei Wochen ist es so weit: Bei Amazon Prime Video startet mit "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" die mit Spannung erwartete Fantasy-Serie aus Mittelerde. Zur Einstimmung auf den bevorstehenden Serienstart hat Amazon nun einen weiteren Trailer veröffentlicht, der ein wenig mehr zur bisher eher unbekannten Handlung verrät. Im Vordergrund des Videos steht einmal mehr die Hauptfigur Galadriel, gespielt von Morfydd Clark (33).

Der neue Trailer zeigt zahlreiche Ansichten aus Mittelerde. So besucht Galadriel das Inselkönigreich Númenor, welches in Peter Jacksons legendärer Filmtrilogie nicht vorkam. Galadriel wurde in Jacksons Filmen noch von der zweifachen Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett (53) verkörpert.

"Die Ringe der Macht" startet mit einer Doppelfolge

Der neue Trailer zu "Die Ringe der Macht" deutet nun an, dass sie offenbar Gefährtinnen und Gefährten für den Kampf gegen J. R. R. Tolkiens (1892-1973) großen Bösewicht Sauron sucht. "Steht mir bei. Unsere Begegnung war kein Zufall", erklärt Galadriel im Video, während einige Hauptfiguren der Serie - wie Elrond (Robert Aramayo, 29), Halbrand (Charlie Vickers) und Durin IV (Owain Arthur, 39) - in die Kamera schauen.

Amazons "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" wird am 2. September in Deutschland mit einer Doppelfolge starten, danach geht es bei Prime Video im wöchentlichen Abstand weiter. Die erste Staffel kommt auf insgesamt acht Episoden. Eine zweite Staffel wurde bereits in Auftrag gegeben.