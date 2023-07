Es geht weiter mit der ZDF-Serie "Der Palast". Wie das Medienboard Berlin-Brandenburg meldet, ist die zweite Staffel bereits in der Mache.

Die ZDF-Miniserie "Der Palast" bekommt offenbar eine zweite Staffel serviert. Das geht aus einer öffentlich gemachten Fördermitteilung des Medienboards Berlin-Brandenburg hervor. Der Mitteilung zufolge bekommt Constantin Television 500.000 Euro für die Produktion der neuen Folgen. Eine Anfrage des Branchendienstes "DWDL" beim ZDF blieb noch nebulös, demnach gäbe derzeit es lediglich "Verhandlungen" über eine neue Staffel.

In der Mitteilung des Medienboards heißt es, dass die Erfolgsserie um den legendären Berliner Friedrichstadt-Palast eine Fortsetzung erhalte. Zum "prominenten Ensemble" würden wieder Jeanette Hain (54), Marc Hosemann (52), Luisa-Céline Gaffron (30) und Alina Levshin (38) zählen. Auch auf dem Regie-Stuhl nimmt demnach wieder Uli Edel (76) Platz, das Drehbuch stammt einmal mehr aus der Feder von Rodica Doehnert (63). Ob weitere Hauptdarsteller wie Heino Ferch (59), Anja Kling (53) oder Svenja Jung (30) ebenfalls zurückkehren, ist bislang noch nicht bekannt.

Die ersten sechs Episoden von "Der Palast" liefen im Januar 2022 im ZDF und entpuppten sich als Überraschungserfolg. Mit mehr als sechs Millionen Zuschauern begeisterte der Mehrteiler viele Menschen vor den TV-Geräten und war am Ende des Jahres eine der meistgesehenen deutschen Serien 2022. Die Serie wurde ursprünglich im Herbst 2020 bis Frühjahr 2021 in Berlin, Bayern und Polen gedreht. Bereits am 27. Dezember war sie in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Darum geht es in der ZDF-Miniserie "Der Palast"

In "Der Palast" wird vor der glamourösen Kulisse des Berliner Friedrichstadt-Palastes in den Jahren 1988 und 1989 eine deutsch-deutsche Familiengeschichte erzählt. Die DDR-Solotänzerin Chris Steffen (Svenja Jung) steht plötzlich ihrer bis dahin unbekannten Zwillingsschwester Marlene Wenninger (Jung) aus West-Deutschland gegenüber. Beide versuchen, hinter das Familiengeheimnis zu kommen, was zu ihrer Trennung kurz vor dem Mauerbau 1961 führte...