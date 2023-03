Nicholas Ofczarek (li.) und Julia Jentsch in "Der Pass".

"Der Pass" wird mit der dritten Staffel abgeschlossen. Jetzt ist auch das Startdatum bekannt: Am 4. Mai ermitteln die Kommissare wieder.

"Der Pass" findet schon bald sein Ende. Wie Sky nun in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird die dritte und letzte Staffel der prämierten Thrillerserie vom 4. Mai bis zum 15. Juni bei Sky Q und WOW ausgestrahlt. In den Hauptrollen sind erneut Julia Jentsch (45) als Kommissarin Ellie Stocker und Nicholas Ofczarek (51) als Inspektor Gedeon Winter zu sehen.

Am Ende der zweiten Staffel gingen Stocker und Winter als Feinde auseinander, dennoch werden die beiden erneut zusammengeführt. Eine neue Mordserie hält die beiden in Atem und zwingt sie dazu, sich mit ihrer eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Wird Winter den Peiniger seiner Kindheit aufspüren und wird Stocker ihren Kollegen der Korruption überführen? Diese und weitere Fragen soll die dritte Staffel von "Der Pass" in insgesamt acht Folgen klären.

"Der Pass" wurde vielfach ausgezeichnet

Nach "Babylon Berlin" und "Das Boot" ist "Der Pass" die dritte Originalproduktion von Sky Deutschland. Produziert wird die Serie von W&B Television. Showrunner der dritten Staffel ist Christopher Schier (52), der in der Vergangenheit bereits für mehrere "Tatorte" zuständig war. Unterstützt wird er von Regisseur und Kameramann Thomas W. Kiennast (46).

Erstmals ausgestrahlt wurde "Der Pass" Anfang 2019 auf Sky 1 und im ZDF. Die zweite Staffel folgte Anfang 2022. Die deutsch-österreichische Produktion wurde mehrfach mit prestigeträchtigen Preisen wie dem Grimme-Preis und der Goldenen Kamera ausgezeichnet.