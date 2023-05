"Der Sommer, als ich schön wurde": Was Sie über Staffel 2 wissen müssen

von Laura Stunz "Der Sommer, als ich schön wurde" ist zurück. Die zweite Staffel der Erfolgsserie startet Mitte Juli auf Amazon Prime Video und erzählt die Geschichte von Belly, Conrad und Jeremiah weiter.

Bereits vor Ausstrahlung der ersten Staffel kündigte Amazon Prime an, dass sich Fans von "Der Sommer, als ich schön wurde" auf eine zweite Staffel freuen können. Knapp ein Jahr nach Release von Staffel 1 ist es nun so weit: Die Geschichte rund um Belly, Conrad und Jeremiah geht in die nächste Runde. Wie der Streaming-Dienst Anfang Mai bekannt gab, ist die zweite Staffel ab dem 14. Juli auf Amazon Prime Video verfügbar.

In acht Folgen à 45 Minuten können Fans ab dann wieder wöchentlich eine neue Folge der Erfolgsserie schauen, die sich – wie auch Staffel 1 – an der gleichnamigen Buchvorlage von Young-Adult-Autorin Jenny Han orientiert. Und die verrät, was Fans der Serie in der Fortsetzung erwarten können.

Dreiecksbeziehung, Herzschmerz und Schicksalsschläge

Die Coming-of-Age-Serie dreht sich um die 16-jährige Belly und die Brüder Conrad und Jeremiah Fisher, die sich während ihrer Zeit im Sommerhaus der Fishers lieben lernen. Dabei kennt Belly die Brüder eigentlich schon seit Jahren, da sie sie die Sommerzeit jedes Jahr gemeinsam mit ihnen verbringt. In diesem Jahr springt der Funke jedoch erstmals über und Belly verliebt sich in gleich beide Jungs. Unverhofft entsteht eine Dreiecksbeziehung zwischen den Freunden, die neben Schmetterlingsgefühlen reichlich Drama, Rivalität und Herzschmerz mit sich bringt.

Neben der Liebesstory geht es auch um die Freundschaft zwischen den Müttern der Jugendlichen, über Ehekrisen und sich verändernde Beziehungen, über die Herausforderungen eines anstehenden Debütantinnenballs sowie über die Höhen und Tiefen im Leben – angefangen vom ersten Liebeskummer bis hin zum heftigen Schicksalsschlag.

Um was geht's in Staffel 2?

Staffel 2 setzt hier an und spielt ein Jahr später. Einen Trailer gibt es bislang zwar noch nicht, jedoch verrieten die Schauspieler in einem kürzlich veröffentlichten YouTube-Video bereits erste Details zum Staffelinhalt. So soll Belly sich in diesem Jahr davor drücken, ins Sommerhaus zu fahren, da ihr klar wird, dass sie sich endgültig für einen der beiden Fisher-Brüder wird entscheiden müssen. Sie fürchtet, das zwischen den Jungs und ihr nichts mehr so sein wird, wie zuvor.

"Next Chapter" Vorgeschmack auf Film-Fortsetzungen: KI-Künstler lässt fiktive Charaktere wie Forrest Gump altern 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Jack Sparrow 2011 2017 sah man Johnny Depp noch als "Captain Jack Sparrow" in "Fluch der Karibik 5". Ein Jahr später, nachdem Depps Ex-Frau Amber Heard behauptete, Depp würde gegenüber ihr handgreiflich werden, löste Disney die jahrelange Zusammenarbeit jedoch auf. Kurz darauf gewann Depp den Prozess gegen Heard, Disneys Reaktion auf die Gerüchte verzieh er dem Medienunternehmen zunächst aber nicht. Auf die Frage "Wenn Disney mit 300 Millionen US-Dollar und einer Million Alpakas zu Ihnen käme, würde Sie nichts auf der Welt dazu bringen, für einen 'Fluch der Karibik'-Film mit Disney zurückzukehren?" antwortete er: "Das ist richtig". Fünf Jahre später scheint der Konzern den heute 59-Jährigen doch von einer weiteren Zusammenarbeit überzeugt zu haben. Seit Februar wird über eine Rückkehr Depps in die Piraten-Welt gemunkelt, Anfang des Jahres sollen dafür sogar schon geheime Dreharbeiten stattgefunden haben. Mehr

Gleichzeitig breitet sich auch der Krebs von Susannah, der Mutter von Conrad und Jeremiah, immer stärker aus. Sie hatte bereits in Staffel 1 von ihrer erneuten Krebsdiagnose gewusst, sie jedoch bis Ende der Staffel vor Jeremiah geheim gehalten. Dazu kommt, dass das geliebte Ferienhaus der Fishers in Gefahr ist. Höchste Zeit, dass sich Belly, Conrad und Jeremiah endlich wieder zusammenraufen, um das Sommerhaus und damit auch den Sommer zu retten und wieder zu dem zu machen, was er mal war.

In der Buchvorlage "Ohne dich kein Sommer ab", die den zweiten Teil der Trilogie darstellt, endet die Krebsdiagnose für Susannah bereits zu Beginn des Sommers tödlich. Im Buch verbringt Belly die Zeit infolgedessen nicht im Strandhaus. Nach Susannahs Tod steht das Sommerhaus auch in der Buchvorlage zum Verkauf. Ob und inwiefern sich die Serienmacher bei der weiteren Handlung an die Wendungen des Romanes halten, erfahren Fans der Serie Mitte Juli.

Kyra Sedgwick und Elsie Fisher übernehmen Rollen

"Der Sommer, als ich schön wurde" ist nicht der erste Roman von Jenny Han, der als Serienvorlage diente. Mit der Verfilmung des Netflix-Hits "To all the boys I've loved before" feierte die "Young Adult"-Autorin bereits zuvor große Erfolge. Herzschmerz, mit ein wenig Tiefgang, bittersüß, schnulzig und melancholisch zu gleich – das scheint einen Nerv zu treffen.

Wie auch schon in der ersten Staffel "Der Sommer, als ich schön wurde" übernehmen Lola Tung, Christopher Briney und Gavin Casalegno die Hauptrollen von Belly, Conrad und Jeremiah. In der neuen Staffel werden zudem "Brooklyn Nine-Nine"-Star Kyra Sedgwick und Nachwuchs-Darstellerin Elsie Fisher eine Rolle übernehmen.