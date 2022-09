Die Jury der 20. Staffel von "DSDS" ist vollständig: Katja Krasavice wird neben Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Leony Platz nehmen.

Mit ihr ist die Jury der 20. Staffel nun vollständig besetzt: Katja Krasavice (26) wird im kommenden Jahr gemeinsam mit Dieter Bohlen (68), Pietro Lombardi (30) und Leony (25) die neuen Talente bei "Deutschland sucht den Superstar" (auch via RTL+) unter die Lupe nehmen. Das hat RTL nun bestätigt.

Die Juroren sind sich nicht fremd

Für die Musikerin ist es nicht das erste Mal, dass sie mit dem Poptitan und Lombardi gemeinsame Sache macht. Zusammen haben die drei den Modern-Talking-Hit "You're My Heart, You're My Soul" von 1998 neu interpretiert. Der Song wurde erst in diesem Jahr veröffentlicht.

Und auch mit Mitjurorin Leony hat die 26-Jährige bereits ein Duett aufgenommen. Ihr Song "Raindrops" schaffte es im November 2021 an die Spitze der deutschen Charts.

Die gebürtige Tschechin blickt voller Vorfreude auf ihren neuen Job. "'DSDS' und ich - ich freue mich riesig! Auf meine Mitjuroren, auf die singenden, rappenden und unterhaltenden Talente und auf die garantiert krasse Zeit - von mir aus kann es sofort losgehen", wird sie vom Sender zitiert.

"Die geilste Jury aller Zeiten"

Auf Instagram hat sich Bohlen in einem kurzen Video über seine neue Mitjurorin geäußert: "Katja ist die vierte Jurorin. Ich freue mich, da wird richtig was los sein. [...] Seid dabei, die geilste Jury aller Zeiten!"