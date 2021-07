Zur neunten Staffel der Serie "Dexter" gibt es einen ersten Trailer. Was ist bereits über die Fortsetzung bekannt?

Der Serienmörder Dexter Morgan kommt nach acht Jahren zurück: Seit Oktober 2020 ist bekannt, dass die beliebte Serie "Dexter" fortgesetzt wird. Nach der achten Staffel 2013 stellt sich der Killer, gespielt von Michael C. Hall (50), 2021 den Dämonen seiner Vergangenheit. Nun wurde ein erster Trailer der neunten Staffel veröffentlicht. Was können Fans erwarten?

Ein kurzer Blick zurück: In der achten Staffel täuschte Dexter seinen Tod vor, indem er während eines aufziehenden Hurrikans mit einem Boot aufs Meer hinausfuhr. Die neunte Staffel startet nun zehn Jahre nach diesen Ereignissen. Der frühere Forensiker Dexter wohnt mittlerweile in der fiktiven Kleinstadt Iron Lake im US-Bundesstaat New York - möglichst weit weg von seinem bisherigen Leben in Miami. Seiner Vergangenheit kann er sich jedoch nicht entziehen, wie nun die ersten Szenen im Trailer zeigen.

Kehrt Dexter zu seiner Vergangenheit als Serienkiller zurück?

Dexter hat sich einen neuen Namen zugelegt und heißt nun Jim Lindsay. "Ich hatte schon immer meine Dämonen, also rannte ich weg", hört man ihn im Trailer sagen. Danach sieht man sein neues Leben in Iron Lake - offenbar hat er Freunde und eine neue Frau an seiner Seite gefunden. Dexter arbeitet in einem Sport- und Jagdgeschäft namens "Fred's Fish and Game". Die Gewehre und Messer scheinen immer noch eine Faszination auf ihn auszuüben.

Er schleift im Trailer Klingen, prüft sie auf ihre Schärfe und fragt sich "jeden Tag", ob wohl jemand aus der Stadt weiß, "wer ich bin". Die letzte Szene zeigt Blutspuren im Schnee, die Dexter mit einer Schaufel zu verdecken versucht. Passend dazu trägt die neunte Staffel den Beinamen "New Blood" (dt. "Neues Blut").

Wann starten die neuen Folgen?

Die zehn neuen Folgen mit jeweils einer Stunde Länge starten in den USA am 7. November 2021 auf dem Sender Showtime. Ein Ausstrahlungstermin für Deutschland ist bisher nicht bekannt. Neben Michael C. Hall gehören die Schauspielerinnen und Schauspieler Julia Jones (40), Alano Miller (41), Johnny Sequoyah (18), Jack Alcott und Clancy Brown (62) zur Besetzung. Als Showrunner wird Clyde Phillips (62) zurückkehren.