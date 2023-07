Auch in Folge zwei bleibt die Bachelorette ihren Prinzipien treu: Sie sucht keinen Ersatzvater für ihren Sohn, sondern einen Mann für sich.

Jennifer Saro (27) macht keine halben Sachen: Auch in Folge zwei bleibt die "Bachelorette" (mittwochs, 20:15 Uhr, RTL und vorab auf RTL+) ihren Prinzipien treu. Die Vergabe der Rosen endet in einer faustdicken Überraschung.

Beim Einzug der Jungs in ihre Villa geht es zunächst feierlich zu: Drei Mönche segnen jeden Einzelnen mit einem Spritzer heiligen Wassers. Allein bei Baro (25) aus Köln erfolgt der "Segen" der Mönche durch sanfte Hiebe mit dem Reisigbesen. Gar nicht so unverdient, wie sich später herausstellen soll.

Wer hat gute Chancen?

Schnell beginnen die Jungs mit ihrer Fachsimpelei, auf welchen Typ Mann Jung-Mama Jennifer stehen könnte. Gute Chancen werden Julian (38) und David (25), beide reiferen Typs, zugestanden. David wiederum bezeichnet Mike (27) als seinen Topfavoriten. Doch alle Begeisterung für "die Bachelorette" in Ehren: Die ersten echten Glücksgefühle ruft der wie von Zauberhand gefüllte Kühlschrank der Männer-Villa - vom Brot bis zum Thunfischsalat ist alles da - bei einigen hervor. O-Ton Kaan (26): "crazy!"

Putzfimmel-Outing und der erste Flirt

Dann bittet Jennifer zum ersten Gruppendate auf einen Nachtmarkt in Phuket. Dort warten kulinarische Herausforderungen der thailändischen Küche auf Jennifers Romeos. Lockeres Blicke-Tennis, ernste Gespräche und erste Flirt-Attacken wechseln sich ab.

Nach einer Runde Grill-Heuschrecken für alle versucht Adrian (27) im Einzelgespräch sein Flirt-Glück - mit Erfolg. Adrians Fazit: "Was sich neckt, das liebt sich". Und auch Jennifer empfindet den Smalltalk mit Adrian als flirtintensiv. Dann ist Fynn (25) an der Reihe: Vor Jennifer outet er sich als "eitel" und bekennt sich zu seinem "Putzfimmel". Jennifer findet Fynn als Typ Mann interessant. Gar nicht punkten kann hingegen Julian mit seinem Wink mit dem Zaunpfahl, er habe sich bereits in einer früheren Beziehung um ein Kind gekümmert.

Am Abend nach dem Gruppendate trifft sich Jennifer mit Jesaia (27) zum entspannten Einzeldate in einem Spa. Sie genießt seine ruhige, selbstbewusste Ausstrahlung und nennt das Date "flirty" und "sehr romantisch". Ein "Riesenfragezeichen" hinterlässt Jesaia dennoch bei ihr. Er studiert noch und wohnt in einer WG. Wie passt das in ihr Leben?

Die Jungs kommen ins Schwitzen

Am nächsten Tag bringt Jennifer nicht nur einen, sondern alle Boys zum Schwitzen. Im Fitness-Outfit taucht sie zum spontanen Besuch in der Villa der Männer auf und bittet zum Workout. Nicht nur wegen der gemeinsamen Liegestütze kommt es bei so manchem Bewerber zur Schnappatmung.

Der übrige Hausbesuch der "Bachelorette" liegt zwischen Bro und kontra. Als Baro Mitbewohner Yannick (30) im Gespräch mit Jennifer rüde unterbricht und Gianluca (27) auf eher peinliche Art bei ihr anpreist, liegt Adrenalin in der Luft. Der folgende verbale Schlagabtausch zwischen Baro und Kaan im Pool gehört für Mike in die Schublade "unterstes Niveau". Sein Urteil über Baro: "Das wäre nichts für Jenny."

Das zweite Einzeldate ergattert Alex (27). Jennifer und er treffen sich über den Dächern von Phuket - zunächst zum Slacklining, dann zum Fine Dining. Beide beweisen beim Tanz auf den dünnen Slacklines, dass sie sich fallen lassen können. Beim Dinner mit magischem Ausblick ist Alex merklich nervös. Er gesteht Jennifer, dass er selten Alkohol trinke, weil er sonst "so kuschelig" werde. Jennifer amüsiert Alex' Art, und sie überreicht ihm eine Rose.

In der Villa erntet Alex für seine Rose Applaus von seinen Konkurrenten. Keine Konkurrenz stellen für Gruppen-Senior Julian (38) die meisten anderen Jungs dar, weil sie zu unreif sind. Seine Einschätzung: alles Kinder. Die Hälfte ist raus. Ob er damit richtig liegt?

Ein neuer Kandidat für die "Bachelorette"

Vor der zweiten Rosenvergabe lernt Jennifer mit Kinan (26) einen neuen Kandidaten kennen. Der gebürtige Syrer führt sich mit einem Ständchen auf der Gitarre ein. Seinen Ruf als "Wundertüte" festigt der sonst so taffe Oguzhan mit einem Mitbringsel Marke "Puschelrosenteddy". Rührende Bromance praktiziert Kaan, als er Jennifer zum Gespräch bittet und sie selbstlos fragt, ob André beide begleiten darf. Schließlich überlässt er dem schüchternen André ganz das Feld.

Am Ende des Abends nimmt Einzel-Dater Jesaia die erste Rose entgegen, Troublemaker Baro die letzte. Damit schickt Jenny mit Julian und Mike nicht nur zwei vermeintliche Topfavoriten nach Hause. Es müssen ausgerechnet die beiden die Koffer packen, die in früheren Beziehungen schon Erfahrungen mit Kindern gesammelt haben.

Damit bleibt sich Jennifer treu: Sie sucht keinen Vaterersatz, sondern einen Mann für sich. Und mit dieser starken Message geht es in die nächste Flirt-Woche.