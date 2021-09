An wen hat Maxime Herbord ihre letzte Rose vergeben? Hier gibt es alle Infos zum Finale von "Die Bachelorette".

Während TVNow-Nutzer bereits wissen, wie die letzte Rosenvergabe vonstattenging, können sich RTL-Zuschauer noch auf die letzten Dates von Maxime Herbord (26) und ihre endgültige Männerwahl freuen: Am Mittwoch, der 15. September (20:15 Uhr) steigt das große "Bachelorette"-Finale. Max Adrio (32), Investmentberater aus Stuttgart, und Raphael Fasching, Fotograf aus dem österreichischen Leopoldsdorf, sind die verbliebenen Kandidaten.

Maxime hat sich "Bachelorette"-Reise anders vorgestellt

Nachdem die "Bachelorette" mit den beiden Finalisten auf einer Fähre und in einem Theater die beiden letzten Dates verbracht hat, muss sie eine Entscheidung fällen. Dass ihr diese so schwerfallen würde, hätte Maxime zu Anfang nicht erwartet: "Das war eine krasse Reise und ich glaube, ich hätte niemals gedacht, dass die so wird", deutet sie in der finalen Episode an und gibt zu: "In meinem Bauch ist gerade, dass ich nicht ganz das gefunden habe, was ich gesucht habe."

Der Aftertalk mit Frauke Ludowig

Direkt im Anschluss an die finale Rosenvergabe begrüßt Frauke Ludowig (57) beim großen Wiedersehen Maxime und einige der Teilnehmer und fragt nach, wie es ihnen nach der letzten Rose ergangen ist. Bei einem der Kandidaten wurde direkt nach seinem Abschied aus der Kuppelshow verraten, wie es für ihn weitergeht. RTL hat verkündet, dass Zico Banach (30), der im Halbfinale seine Koffer packen musste, eine weitere Reise im "Bachelor"-Universum antreten wird. Er bekommt bei dem Ableger "Bachelor in Paradise" eine zweite Chance für die Liebe.

An "Bachelor in Paradise" nehmen in der dritten Staffel viele bekannte Gesichter aus der Kuppelshow-Welt teil. Unter anderem gehören Denise Hersing (25), Jaqueline Bikmaz (32) und Karina Wagner (25) aus der vergangenen "Bachelor"-Staffel mit Niko Griesert (31) zum Cast. Wann die dritte Staffel "Bachelor in Paradise" laufen wird, hat RTL noch nicht bekannt gegeben.