Jennifer Saro ging 2023 als "Bachelorette" auf die Suche nach dem großen Liebesglück. Sind sie und ihr Auserwählter Fynn noch ein Paar?

Nach dem Finale der zehnten "Die Bachelorette"-Staffel am Mittwoch (30. August) gab es bei RTL (auch bei RTL+) für Jennifer Saro (27) ein Wiedersehen mit einigen der Kandidaten. Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer wollten in der Sendung mit Frauke Ludowig (59) vor allem erfahren: Ist die "Bachelorette" noch mit ihrem Auserwählten Fynn Lukas Kunz (26) glücklich?

Intensives Kennenlernen

"Ja, wir sind immer noch zusammen", verriet Saro in der Wiedersehensshow und legte als Beweis ihre Hand in die Hand ihres Partners. Zuvor sah man Videoausschnitte, die die beiden gemeinsam nach der Show von ihrem Alltag gedreht haben. Dabei erklärte Saro auch, dass Fynn bereits ihren Sohn "Keksi" kennengelernt habe und sie sich "ganz gut verstehen" würden. Zudem habe sie selbst Fynns Familie kennengelernt.

"Es ist sehr vertraut, weil wir einfach in den letzten Monaten gefühlt nur zwei Wochen nicht miteinander verbracht haben", blickte die "Bachelorette" auf das Kennenlernen nach der Show in der Wiedersehenssendung zurück. "Und dann kommt noch dazu, dass wir beide selbständig sind. Dementsprechend ist es auch nicht so, dass jemand morgens zur Arbeit geht und abends wieder kommt, sondern wir sitzen dann 24 Stunden aufeinander und können nicht mal spazieren gehen, weil man ja nicht rausgehen kann. Da lernt man sich schon sehr intensiv kennen. Das hat uns sehr weit gebracht."

Und wie geht Fynn mit der Situation mit "Keksi" um? "Jenny hat immer gesagt, sie sucht keinen Ersatzvater. Natürlich baust du eine Verbindung auf, du wirst auch irgendwann eine Bezugsperson. Ich habe einfach probiert, Ich zu sein. Der Kleine hat es mir sehr leicht gemacht. Ich bin glücklich so wie es ist", erklärte er im Gespräch mit Frauke Ludowig. Jennifer Saro bestätigte, dass sie keine väterlichen Erwartungen an ihren Partner habe:"Er ist liebevoll mit ihm im Umgang, sie lernen sich langsam kennen und der Rest entwickelt sich." Das Paar habe bereits Zukunftspläne geschmiedet. "Wir haben schon darüber geredet, zusammenzuziehen", verriet die "Bachelorette". Ihr Partner würde erst einmal zu ihr nach Berlin ziehen, bevor sie sich gemeinsam eine Wohnung suchten.

Glückwünsche von ihrer Vorgängerin

In einem gemeinsamen Post blickte das Paar nach Ausstrahlung der Wiedersehensshow auf seine gemeinsame "Bachelorette"-Zeit zurück und veröffentlichen einige Fotos aus der Sendung, die die beiden überwiegend bei gemeinsamen Dates zeigen. "Happy End", kommentierten sie die Bilderreihe schlicht.

Für das Paar gab es bereits zahlreiche Glückwünsche zu ihrem Liebesglück. "Schön, dass ihr das Versteckspiel zusammen durchgestanden habt. Alles Gute für euren weiteren gemeinsamen Weg", schrieb Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (36). "Glückwunsch und viel Glück euch beiden", kommentierte "Love Island"-Sieger Robin. "Wie schön, dass ihr euch gefunden habt! Die schönste Zeit beginnt jetzt!", ließ David Jackson (33), der "Bachelor" von 2023, die beiden wissen. Und auch Sharon Battiste (31), "Bachelorette" von 2022, sendete ihre Wünsche an das Paar: "Alles Gute für eure gemeinsame freie Zukunft."