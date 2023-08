Das Finale von "Die Bachelorette" wird am 30. August bei RTL gezeigt. Einige Kandidaten nutzten die Show als Karrieresprungbrett.

RTL+-Nutzer konnten bereits die letzte Rosenvergabe sehen, nun steht das große "Bachelorette"-Finale auch im TV an. Der Sender zeigt die letzte Folge am 30. August ab 20:15 Uhr. Jennifer Saro (27) wird dann ihren Auserwählten küren und im Anschluss beim großen Wiedersehen Frauke Ludowig (59) Rede und Antwort stehen. In den vorherigen Staffeln blieben nicht nur Kandidaten mit der letzten Rose in Erinnerung, auch andere Teilnehmer an der Datingshow nutzten ihre Präsenz für ihre anschließende Karriere.

Johannes Haller

Johannes Haller (35) kämpfte 2017 um das Herz der "Bachelorette". Jessica Haller (33), damals noch Paszka, überreichte dem Zweitplatzierten jedoch nicht ihre letzte Rose. Der gebürtige Ravensburger, der eine Ausbildung zum Mechatroniker und zum Automobilkaufmann abgeschlossen hat, ging 2018 beim Ableger "Bachelor in Paradise" weiter auf Liebessuche und wurde Fünftplatzierter im "Promi Big Brother"-Haus. Es folgten TV-Auftritte im RTL-"Sommerhaus" und im "Kampf der Realitystars". Der Gründer eines Yachtcharter-Unternehmens auf Ibiza ist nicht nur beruflich erfolgreich (rund 285.000 Instagram-Follower), 2020 feierte er mit Jessica Haller ein Liebes-Comeback. Die beiden sind seit 2021 verheiratet und haben eine Tochter. Der eigentlich Auserwählte der "Bachelorette", David Friedrich (33, 268.000 Instagram-Follower), nutzte später ebenso seinen ersten TV-Ruhm. Der Schlagzeuger der Band Electric Callboy erreichte 2018 im Dschungelcamp Platz vier.

Philipp Stehler

Philipp Stehler (35), ihm folgen rund 259.000 Abonnenten bei Instagram, war 2014 in der Doku-Soap "Berlin Models" zu sehen, größere Bekanntheit erlangte er jedoch danach mit seiner Teilnahme an "Die Bachelorette" im Jahr 2015. Er wurde am Ende von Alisa Persch auf den dritten Platz gewählt. 2016 ergatterte er eine Gastrolle in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und war 2018 als Kandidat bei "Bachelor in Paradise" mit von der Partie. Von 2020 bis 2022 stand der ehemalige Polizist für die Sat.1-Scripted-Reality-Serie "K11 - Die neuen Fälle" vor der Kamera. Stehler, der viele Jahre an der Darmerkrankung Colitis ulcerosa litt, hat zudem ein Buch über seine Krankheit geschrieben. Der Ex-"Bachelorette"-Kandidat und seine Frau Vanessa sind im Juni 2023 erstmals Eltern geworden.

Filip Pavlović

Der Hamburger Filip Pavlović (29) nahm nach ersten kleineren TV-Erfahrungen 2018 an "Die Bachelorette" teil und wurde Dritter. Auch er versuchte sein Glück ein Jahr später beim Spin-off "Bachelor in Paradise". 2020 gewann der TV-Star mit 219.000 Instagram-Followern die RTL-Reality-Show "Like Me - I'm Famous". Ebenso erfolgreich war er im selben Jahr beim "Promiboxen" und 2021 in der "Dschungelshow", ein Corona-Ersatzformat für das Dschungelcamp, in dem er sich das Goldene Ticket für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2022 erkämpfte. Das Format verließ er letztendlich als Dschungelkönig. Zu seinen weiteren TV-Jobs gehören das "RTL Turmspringen", "Murmel Mania" oder die "TV total Wok-WM".

Zico Banach

Zico Banach (32) nahm 2021 an dem Datingformat teil und buhlte um das Herz von Maxime Herbord (28). Er schied jedoch als Dritter aus und ließ sich kurz darauf bei "Bachelor in Paradise" blicken. Die große Liebe sollte er jedoch nicht bei einem Kuppelformat, sondern bei einem anderen TV-Job finden: Banach (rund 101.000 Instagram-Follower) stieg nach seiner Datingshow-Erfahrung im Frühjahr 2022 in der Rolle Carlos Janssen in die RTLzwei-Serie "Köln 50667" ein. Damit spielte er den Ex-Liebhaber von Pia Tillmanns (37) Rolle Meike Weber. Im Juni 2022 machten die beiden mit einem gemeinsamen Fußballspiel-Besuch öffentlich, dass sie im wahren Leben ein Paar sind. Im Frühjahr erfand sich das RTLzwei-Format mit neuen Darstellern neu, in diesem Rahmen verließ auch das Paar die Show. Gemeinsam ziehen die beiden demnächst ins RTL-"Sommerhaus".

Domenico de Cicco

Auch Domenico de Cicco (40) brachte es durch die "Bachelorette" zu TV-Ruhm. An der Kuppelshow nahm er 2017 teil, zuvor sah man ihn bereits in der Scripted-Reality "Next, Please!". Das Herz der "Bachelorette" Jessica Haller konnte Domenico de Cicco (116.000 Instagram-Follower) nicht erobern. 2018 lief es im Spin-off "Bachelor in Paradise" anfangs besser, mit seiner Partnerin Evelyn Burdecki (34) wurde er im Finale zu einem von drei Gewinnerpärchen gekürt. Nach der Show gab das Paar jedoch die Trennung bekannt. Danach war er wieder mit der Mutter seiner Tochter zusammen. Das gemeinsame Kind kam Ende September 2018 zur Welt. In der 13. Dschungelcamp-Staffel traf er wieder auf Burdecki, er schied als erster Teilnehmer aus, sie wurde Dschungelkönigin. Danach sah man Domenico de Cicco unter anderem noch beim "Großen Sat.1 Promiboxen".