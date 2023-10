Es ist Zeit für neue Episoden der "Die Carolin Kebekus Show". Die Komikerin wird ab dem 2. November namhafte Promi-Gäste empfangen.

Am 2. November geht "Die Carolin Kebekus Show" in eine weitere Runde. In der neuen Staffel behandelt die Komikerin Carolin Kebekus (43) laut einer Pressemitteilung "unerschrocken mit viel Humor und Bissigkeit gesellschaftlich relevante Themen".

Kebekus erwartet derzeit ihr erstes Kind. Es wird demnach offenbar auch in der Sendung unter anderem um das Thema Schwangerschaft gehen - aber auch um Therapien, Schönheitsdruck, Alkohol, einen TikTok-Trend und den anstehenden Weihnachtswahnsinn.

Die erste neue Folge ist am Donnerstag ab 22:50 Uhr im Ersten und kurz zuvor bereits in der ARD-Mediathek zu sehen. In dieser bekommt Kebekus Besuch von Moderator Steven Gätjen (51). Zudem wird die Komikerin in weiteren Folgen unter anderem den Schauspieler Edin Hasanović (31), ihre Kollegin Hazel Brugger (29), TV-Koch Tim Mälzer (52) und die Moderatorin Katrin Bauerfeind (41) begrüßen. Zurückkehren sollen auch Giulia Becker (32), Tarkan Bagci (28) und Marie Lina Smyrek (25).

Immer donnerstags werden die weiteren Episoden ausgestrahlt. Wiederholungen werden freitags ab 20:15 Uhr bei One gezeigt - und montags im WDR.

Weitere Folgen bereits geplant

Auch nach den sieben neuen Episoden soll nicht Schluss sein. Im August teilte der WDR mit, dass der Sender und die Komikerin die Zusammenarbeit verlängern. 2024 und 2025 sollen insgesamt 32 weitere Folgen des Formats im Ersten und in der ARD-Mediathek zu sehen sein. "In diesen allgemein sehr turbulenten Zeiten freue ich mich umso mehr auf zwei weitere DCKS-Jahre mit dem WDR, der ARD und meinem Team", erklärte Kebekus damals in einer Pressemitteilung.