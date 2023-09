Die Nachwuchsermittlerinnen Kim, Marie und Franzi lösen ihre Fälle nun in der Disney+-Serie "Die drei !!!". Dabei kommt einiges auf sie zu.

Brandstifter, Einbrecher und ein Fluch kommen auf "Die drei !!!" zu, die jetzt erstmals als Serie ihre Fälle lösen. Die Jungdetektivinnen Kim, Marie und Franzi, bisher in Büchern und Hörspielen im Einsatz, jagen ab dem heutigen 6. September beim Streaming-Service Disney+ nicht nur Verbrecher und lösen dabei jeden noch so kniffligen Fall. Zehn Episoden von "Die drei !!!" stehen ab sofort zum Streamen bereit. Das müssen Zuschauer über die neue Serie wissen.

Darum geht es in "Die drei !!!"

Die drei Freundinnen Kim, Marie und Franzi sind als Detektivinnen unterwegs. Die jungen Nachwuchsermittlerinnen kümmern sich um Erpressung, Diebstahl oder Cybermobbing, haben es aber auch mit Verehrern und Problemen mit den Eltern zu tun. Der Trailer verrät bereits: Girlpower und ihre unterschiedlichen Talente helfen den drei Serienheldinnen, auf die richtige Spur zu kommen.

Diese prominenten Gaststars sind dabei

Die Hauptrollen übernehmen Purnima Grätz (16, "Die Schule der magischen Tiere") als "clevere, aber manchmal sture" Kim, Lilith Johna (geb. 2007, "Vier zauberhafte Schwestern") als "topgestylte und wandelbare" Marie sowie Bella Bading (16, "Es ist nur eine Phase, Hase") als "sportliche und selbstbewusste" Franzi.

Daneben spielt Peter Jordan (56) den Kommissar Peters. In weiteren Rollen sind unter anderem Katharina Marie Schubert (46), Sebastian Schwarz (39) und Oliver Korittke (55) zu sehen. Dazu können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf prominent besetzte Episodenauftritte und Gastrollen freuen: Axel Stein (41), Alvaro Soler (32), Martina Eitner-Acheampong (63) oder Markus Maria Profitlich (63) sind dabei.

Kinohit "Elemental" ab 13. September zum Streamen

Noch mehr unterschiedliche Figuren, die sich zusammentun, um Probleme zu lösen, gibt es bald auch in animierter Form auf Disney+. Der aktuelle Sommer-Kinohit "Elemental" läuft bei dem Streaming-Service ab dem 13. September. Wie der Titel schon andeutet, handelt der neue Pixar-Streifen von den vier Elementen Wasser, Feuer, Erde und Luft. Im Mittelpunkt steht die temperamentvolle, feurige Ember. Seit jeher sieht sich ihre Familie mit Vorurteilen und Ablehnung konfrontiert. Doch auch Ember meidet aus Selbstschutz die Wasser-Elemente - immerhin könnte doch schon eine kleine Unachtsamkeit dazu führen, dass sie "erlischt".

Embers Leben wird von einem Moment auf den anderen auf den Kopf gestellt, als sie per Zufall das Wasser-Element Wade kennenlernt. Je mehr die beiden in die Kultur des jeweils anderen eintauchen, merken sie, dass sie in vielen Bereichen gar nicht so unterschiedlich sind - und dass Unterschiede auch verbinden können. Schauspielerin Emilia Schüle (30) leiht Ember in der deutschen Version ihre Stimme, Jannis Niewöhner (31) spricht Wasser-Element Wade. Ohrwurmgarant Wincent Weiss (30) singt den Abspannsong "Stiehl mir die Show".

Disney+ im Angebot

