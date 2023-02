Eine neue Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" läuft am 25. Februar im ZDF. Viele Stars sind erneut in Offenburg vertreten.

Am 25. Februar gibt es eine neue Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" im ZDF. Moderator Giovanni Zarrella (44) hat erneut deutsche als auch internationale Schlager- und Popstars in die ausverkaufte Baden-Arena in Offenburg eingeladen. Besonderes Highlight: Der Besuch von US-Sänger Adam Lambert (41).

Premieren und ein Comeback

Lambert ist nicht nur als Solosänger erfolgreich, sondern machte sich auch als neuer Frontmann der legendären Band Queen einen Namen. Auch zahlreiche Schlagerstars geben sich in der "Giovanni Zarrella Show" wieder die Ehre: Roland Kaiser (70), Andrea Berg (57), Beatrice Egli (34), Maite Kelly (43), Nino de Angelo (59), Ute Freudenberg (67) und Semino Rossi (60) werden auf der Bühne stehen.

Erstmals sind der Schweizer Luca Hänni (28) und die schwedische Schlagersängerin Julia Lindholm (28) zu Gast. Aber das ist nicht die einzige Premiere: Roland Kaiser und Nino de Angelo haben erstmals ein Duett angekündigt. "Bergdoktor"-Star Mark Keller (57) wird ebenfalls nicht allein auf der Bühne stehen, er hat sich seinen Sohn Aaron (30) als Unterstützung geholt.

Im vergangenen November kündigte Vanessa Mai (30) in der "Giovanni Zarrella Show" bereits das Comeback ihrer Band Wolkenfrei an. Am 25. Februar soll es endlich so weit sein. Mai hat sich zwar längst als Solokünstlerin etabliert, doch eigentlich startete sie ihre Karriere als Frontfrau von Wolkenfrei. Auch ein Album der Band kündigte sie damals an, "Hotel Tropicana" soll am 31. März erscheinen.

Für die Pop-Fans

In Sachen Pop werden Max Giesinger (34) und Michael Schulte (43) mit ihrem Song "More To This Life" für Stimmung sorgen. Daneben treten Pur mit aktuellen Titeln und einem Medley aus 40 Jahren Bandgeschichte sowie Tim Bendzko (37) mit neuer Musik auf. Pur sollten eigentlich schon im November 2022 zu Gast sein, mussten aber kurzfristig absagen. Namika (31) und die französische Sängerin Zaz (42) haben ein Duett geplant. Als Newcomer ist Florian Künstler mit seinem Titel "Kleiner Finger Schwur" vertreten.

Insgesamt vier Ausgaben wird es von der "Giovanni Zarrella Show" 2023 geben. Zu sehen ist die erste Sendung am 25. Februar ab 20:15 Uhr live im ZDF und danach in der Mediathek.