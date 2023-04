Das Startdatum für die neue RTL-Quizshow "Die große GEO-Show - In 55 Fragen um die Welt" steht fest. Bereits in wenigen Wochen geht es los.

Bei RTL startet eine neue Quizshow: In "Die große GEO-Show - In 55 Fragen um die Welt" begeben sich Stars auf eine besondere Reise. Das neue Format flimmert am Samstag, dem 20. Mai ab 20:15 Uhr, zum ersten Mal über die Bildschirme. Die Woche darauf, am 27. Mai, folgt erneut zur Primetime eine weitere Ausgabe. Sonja Zietlow (54) führt als Moderatorin durch die Show, unterstützt wird sie dabei vom Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens (55).

"Die große GEO-Show": So funktioniert die Sendung

Das Prinzip der Show: Jeweils fünf Stars widmen sich in verschiedenen Ländern auf unterschiedlichen Kontinenten je einem Projekt, um mehr über die Welt zu erfahren. Mit vielen offenen Fragen gehen sie an die Sache ran. Die Promis machen einzigartige Erfahrungen und lernen einiges über die Natur, Tiere und auch andere Menschen. Als Experte oder Expertin eines Kontinents stehen sie anschließend im Studio und müssen sich in Quizrunden behaupten.

Wer am Ende die meisten Fragen richtig beantworten kann, steht im Finale dem GEO-Experten Dirk Steffens gegenüber. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winkt ein Preisgeld für eines der besonderen Projekte. Außerdem bekommt der Sieger oder die Siegerin einen Wald, "der im Rahmen des Vereins 'GEO schafft Wildnis' verwildern darf", kündigt der Sender an. Die Show soll dem Publikum "fremde Kulturen, faszinierende Tierwelten sowie die atemberaubende Natur der Erde" näherbringen und gleichzeitig "ein Bewusstsein für Klima- und Artenschutz" schaffen, heißt es.

Diese Stars treten an

Die Stars für die ersten beiden Shows stehen auch schon fest. Am 20. Mai treten Moderator Frank Buschmann (58, Norwegen), Model Elena Carrière (26, Japan), Rapperin Sabrina Setlur (49, Südafrika), Ex-Handballspieler Pascal Hens (43, Australien) und Zirkus-Artist René Casselly (26, Ecuador) gegeneinander an. Am 27. Mai sind es Komiker Osan Yaran (37, Rumänien), Ex-Biathletin Evi Sachenbacher-Stehle (42, Indonesien), Schauspieler Armin Rohde (68, Südafrika), die ehemalige Radsportlerin Kristina Vogel (32, Australien) und Schauspielerin Lisa Feller (46, St. Maarten). Ob dieses Jahr noch weitere Ausgaben geplant sind, steht bislang nicht fest.

Dirk Steffens gehört zu den bekanntesten Wissenschaftsjournalisten Deutschlands. Zu seinem Erfolg trugen die Formate "Terra X" und "Faszination Erde" bei. Seine Arbeit brachte ihm auch zahlreiche Preise ein, wie etwa die Goldene Kamera oder den Deutschen Fernsehpreis. Im Frühjahr 2022 wurde bekannt, dass er vom ZDF zu RTL wechselt. Mit "Die große GEO-Show - In 55 Fragen um die Welt" startet nun sein erstes großes Format für den Privatsender.