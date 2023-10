Hans Sigl und Francine Jordi führen auch 2023 durch "Die große Silvestershow". Jetzt stehen die Musiker fest, die auf der Bühne performen.

Der Jahreswechsel geht auch 2023 wieder mit Hans Sigl (54), Francine Jordi (46) und ihrer "großen Silvestershow" über die Bühne. Die Sendung wird am 31. Dezember ab 20:15 Uhr im Ersten, ORF2 und SRF1 ausgestrahlt. Jetzt stehen die Stars fest, die bei der Silvestersause für musikalische Unterhaltung sorgen.

Diese Musiker sind dabei

Mit dabei sind dieses Mal etwa Christina Stürmer (41), DJ Ötzi (52), Stefanie Heinzmann (34), Claudia Jung (59), Mike Singer (23), Heinz Rudolf Kunze (66), Melissa Naschenweng (33) und Sarah Engels (31). International wird es außerdem dank Loona (49) und die Bands Right Said Fred, Vaya Con Dios, OMD und Hermes House Band. Darüber hinaus kommen Lou Bega (48), The Kolors, Marti Fischer (33) und die Paveier. Für Gitarren-Comedy sorgt das Trio Olé und Comedienne Mirja Boes (52) präsentiert ihre persönlichen Jahreshoroskope 2024.

"Die große Silvestershow" wird am 9. November aufgezeichnet

Francine Jordi führte bis 2021 noch gemeinsam mit Jörg Pilawa (58) durch die Show. Nach dessen Wechsel zu Sat.1 übernahm Hans Sigl 2022 die Moderation an der Seite der Sängerin. Die Show wird am 9. November 2023 in der Baden-Arena Offenburg aufgezeichnet.

Die Sendung wird von Kimmig Entertainment GmbH produziert und ist eine Koproduktion zwischen dem Bayerischen Rundfunk (BR), dem Österreichischen Rundfunk (ORF) und dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Die redaktionelle Federführung übernimmt der BR.