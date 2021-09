Zum Auftakt der zehnten Staffel von "Die Höhle der Löwen" fiel ein Start-up gleich mal gnadenlos durch, andere wurden gefeiert.

Moderator Amiaz Habtu (44) lässt schon zu Beginn der neuen Folge von "Die Höhle der Löwen" (VOX) die Korken knallen. Die Gründershow kann zwar zeitlich kein rundes Jubiläum vorweisen, geht aber am 6. September 2021 in die zehnte Staffel, dank zwei Seasons pro Jahr seit 2020.

Lehrer des Jahres verärgert Georg Kofler

Zum Start der neuen Staffel wagen sich die Brüder Rui (35) und Carlos Duarte Ramalheiro (41) in die Löwenhöhle. Musiklehrer Carlos hat eine App entwickelt, mit der Kinder spielerisch ein Instrument lernen sollen. Dafür wurde er als innovativster Lehrer der Welt ausgezeichnet. Nun präsentieren die Brüder etwas hölzern und auswendig gelernt ihr Projekt "Classplash". Für zehn Prozent der Firmenanteile hätten die musikalischen Brüder gerne 350.000 Euro.

Die Löwen versuchen sich dann auch gleich begeistert an Blockflöte und Ukulele. Doch als es um die Zahlen geht, ist der Spaß schnell vorbei. "Das ist aber schwach", sagt Nils Glagau (45) über den bisherigen Umsatz des 2017 gestarteten Start-ups. Georg Kofler (64) fühlt sich von der Bewertung der App sogar "veräppelt", seine anfangs gute Laune hat sich ins Gegenteil verkehrt. Obwohl die Löwen von der App begeistert sind, überzeugen sie die Brüder als Geschäftsmänner nicht. Alle steigen aus.

Osmans Töchter bringen Dagmar Wöhrl zum Weinen

Als nächstes treten drei selbsternannte "Genussbotschafterinnen der türkischen Küche" in den Ring. Arzu Bulut (48), Yudum Korkut (33) und Constanza Hörrmann (26) bringen in ihrem Restaurant "Osmans Töchter" türkische Hausfrauen mit jungen Köchen aus Istanbul zusammen, bis Corona kam. Ihre Meze - "türkische Tapas" -, sollen jetzt auch im Glas nach Hause geliefert werden. Dafür hätten die drei nicht miteinander verwandten Töchter Osmans gerne 170.000 Euro für 20 Prozent Firmenanteile.

Bei der Verkostung sind die Löwen ehrlich begeistert: "Das Beste, was wir hier je gegessen haben" (Kofler). Doch bei dem Stichwort "Kühlkette" klingeln bei den Investoren die Alarmglocken - ein Klassiker der Sendung. Carsten Maschmeyer (62), Georg Kofler und Nico Rosberg (36) nehmen deshalb Abstand. Doch Nils Glagau und Dagmar Wöhrl (67) beißen an. Nach längerer Beratung entschließen sich die drei Töchter, Wöhrl in ihre Riege aufzunehmen. Es gibt Tränen auf beiden Seiten.

Judith Williams "on fire" wegen "Duftjunkie"

"Duftjunkie" Kim Lohmar hat als Außendienstlerin einer Kosmetikfirma so viel Zeit im Auto verbracht, dass sie die Idee zu einem neuen Aroma-Diffusor namens ASALEA entwickelt hat. Der Duftstein ist aus Kieselgur hergestellt, der fein gemahlenen Schale fossiler Kieselalgen. Auf ihn lässt sich Parfüm sprühen und ihn an die Autolüftung klemmen.

Von der Präsentation der erfahrenen Vertrieblerin, die 70.000 für 20 Prozent Firmenanteile möchte, sind die Löwen begeistert. Maschmeyer, Glagau und Wöhrl sehen aber zu wenig Alleinstellungsmerkmale. Judith Williams (49) ist jedoch "on fire", genau wie Ralf Dümmel (54). Die Gründerin entscheidet sich gegen die "Kosmetikkönigin" (Maschmeyer) Williams und für "Mr. Regal" (wieder Maschmeyer) Dümmel.

Maus begeistert zwei Löwen

Horst Schüler entwickelte aus einem persönlichen Schicksalsschlag heraus sein Produkt. 2007 erlitt der Arzt nach einem Autounfall eine Lähmung in Armen und Beinen. Aus der Not heraus entwickelte der Tüftler ein Gerät aus Knete, das er in der Handfläche hielt und das den ganzen Körper in eine bequeme und gesunde Position brachte. Nun hat er der selbstbewusste Mediziner daraus die "Laufmaus" gemacht, für deren weitere Verbreitung er 280.000 Euro für 17,5 Prozent haben will.

Glagau und Maschmeyer verbünden sich für ein Angebot, auch Einzelkämpfer Kofler will den Deal. Doch alle drei wollen 30 Prozent. Das Duo Maschmeyer/Glagau lässt sich auf 25,1 Prozent herunterhandeln und bekommt den Zuschlag.