Die Liebe zwischen Sisi und Franz ist in "Die Kaiserin" in Gefahr.

Netflix hat den Drehstart zur zweiten Staffel "Die Kaiserin" verkündet. Details zu Handlung und Cast sind ebenfalls bekannt.

Netflix hat an diesem Dienstag (26. September) mitgeteilt, dass die Dreharbeiten zur Serie "Die Kaiserin" weitergehen. Die neuen Folgen der zweiten Staffel werden in Bayern, Tschechien und Italien entstehen. Die deutsche Produktion mit den Hauptdarstellern Devrim Lingnau (24, Sisi) und Philip Froissant (29, Franz) ist eine Neuinterpretation der Geschichte Elisabeths von Österreich (1837-1898) und fand im vergangenen Jahr viele Fans.

Zweite Staffel "Die Kaiserin": Darum geht's

Laut Netflix wird in der zweiten Staffel das junge Eheglück von Elisabeth und Franz auf die Probe gestellt. Denn der Kaiser muss sich in Europa einem mächtigen Widersacher stellen und seine Ehefrau gerät Druck, da von ihr ein Thronfolger erwartet wird. Das Schicksal nimmt seinen Lauf und die Liebe des berühmten Paares droht zu zerbrechen.

Neben den Hauptdarstellern kehren Melika Foroutan (47) als Erzherzogin Sophie, Johannes Nussbaum (28) als Erzherzog Maximilian und Almila Bagriacik (33) als Hofdame Leontine zurück. Neu im Cast mit dabei sind unter anderem Josephine Thiesen als Prinzessin Marie und Christophe Favre als Napoleon III. Die Produktion übernimmt die Sommerhaus Serien GmbH, Katharina Eyssen ist erneut als Showrunnerin verantwortlich. Die Regie übernehmen dieses Mal Barbara Ott und Maximilian Erlenwein.

Die erste Staffel "Die Kaiserin" ("The Empress") wurde am 29. September 2022 veröffentlicht und stieß nicht nur in Deutschland auf Gefallen. Die deutsche Netflix-Serie hielt sich fünf Wochen lang an der Spitze der Netflix Charts und belegte in 88 Ländern weltweit einen Platz in den Top 10 des Streaminganbieters.