Die Sat.1-Serie "Die Landarztpraxis" startet. Caroline Friers Rolle der Dr. Sarah König ist eine taffe Ärztin mit chaotischem Liebesleben.

"Die Landarztpraxis" öffnet ihre Türen. Die neue Sat.1-Vorabendserie wird ab dem 16. Oktober immer montags bis freitags um 19 Uhr in Sat.1 und auf Joyn zu sehen sein (montags fünf neue Folgen bei Joyn Plus+). Wer spielt mit und worum geht es in der Serie?

Liebesdreieck in Alpenkulisse: Darum geht's in "Die Landarztpraxis"

In Wiesenkirchen am Schliersee sucht die Ärztin Dr. Sarah König (Caroline Frier, 40) nach einem Neubeginn und zieht mit ihrer Teenagertochter Leo (Katharina Hirschberg, 22) von Berlin in das beschauliche Dorf. Die bayerische Idylle bringt einige Herausforderungen mit sich: Nicht nur als neue Landärztin muss sie ihre Kompetenzen beweisen, sie gerät auch zwischen zwei Männer. Im sich anbahnenden Liebesdreieck befinden sich ihr alter Jugendfreund, Dorfarzt Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck, 48) und der Bergretter Max Raichinger (Alexander Koll, 43). "Dazu belastet Sarah ein brisantes Geheimnis, das die Idylle zu zerstören droht", heißt es in der Ankündigung des Senders.

Caroline Frier: Das hat sie mit ihrer Rolle gemeinsam

Dass in Sachen Arztserie neben etablierten männlichen Kollegen wie der "Bergdoktor" nun die "Landärztin" ihre Arbeit aufnimmt, freut Frier besonders, wie sie im vergangenen August am Rande des Drehs im Gespräch mit spot on news verriet. "Endlich darf mal eine coole Ärztin ran. Sie bringt die perfekte Mischung mit. Eine taffe Frau, die in ihrem Job fokussiert funktioniert, sich aber auch verletzlich zeigt, auf eine Art verpeilt ist und ihr Privatleben nicht richtig in den Griff bekommt." Sie schlägt im kleinen Dorf Wiesenkirchen auf, "aber ist eigentlich eine Großstadtgöre", erklärte die Schauspielerin. "Sie kommt aus Köln, hat in München studiert und danach in Berlin gelebt. Das kommt mir als kölsches Mädchen natürlich entgegen."

Ihre Rolle tauche im Laufe der Zeit immer weiter in das Landleben ein, inklusive bayerischem Dialekt. "Wir haben auch viele Rollen mit Bayern besetzt, am ersten Tag habe ich nichts verstanden und brauchte immer ein Signalwort, worauf ich jetzt antworten muss", erzählte Frier lachend. Ob Landwirt, Bergsteiger oder Urlaubsgast - Sarah König hat es in ihrer Landarztpraxis mit verschiedensten Patienten zu tun. So wurden nicht nur die anfänglichen Sprachbarrieren, sondern auch die medizinischen Praktiken ihrer Rolle für Frier eine Herausforderung. "Ich hatte großen Respekt, gerade am Anfang haben wir viel Medizinisches gedreht, um Sarah als Ärztin zu etablieren. Aber mir wurde ein praktizierender Arzt an die Seite gestellt, mit dem ich ein super Vertrauensverhältnis aufgebaut habe und der mir mit großer Ruhe alle Handgriffe zeigt."

Woher kennt man die Schauspieler der "Landarztpraxis"?

Die Kölnerin Caroline Frier, Schwester von Schauspielerin Annette Frier (49), ist aus Sat.1-Serien wie "Hand aufs Herz" oder "Knallerkerle" bekannt. Sie übernahm zudem Rollen in "Schwester, Schwester" (RTL) oder "Phoenixsee" (WDR). Katharina Hirschberg wuchs in Bayreuth auf und verkörperte die Rolle als Hexe Bibi in der Amazon-Serie "Bibi & Tina" sowie im Kinofilm "Bibi & Tina: Einfach Anders" (2022).

Der gebürtige Hamburger Oliver Franck bringt viel Serien-Erfahrung mit. TV-Zuschauer kennen ihn aus "Heiter bis tödlich" (ARD), "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (RTL), "Rote Rosen" (ARD) und "Nachtschwestern" (RTL). Alexander Koll kommt aus Eschweiler und hatte Gastrollen in Serien wie "SOKO Köln" und "Mein Leben & Ich". Er spielte Rettungssanitäter Oliver Weiss in der ZDF-Serie "Bettys Diagnose" und in der Comedyserie "Knallerfrauen" (Sat.1) neben Martina Hill (49).