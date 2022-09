Die beiden Vertretungen Schmidt und Schmidt steigen in der neuen Staffel der TV-Serie "Die Rosenheim-Cops" im Kommissariat ein.

Die 22. Staffel der beliebten ZDF-Vorabendserie "Die Rosenheim-Cops" startet am 4. Oktober um 19:25 Uhr mit der Episode "Räuber Frantz kehrt zurück". Die Ermittlungen liegen dann in den vertrauten Händen von Polizeihauptmeister Michael Mohr (Max Müller, 57), Kommissar Sven Hansen (Igor Jeftić, 50), Kommissar Kilian Kaya (Baran Hêvî, 35) und Pathologin Ela Atay (Sevda Polat, 36). Tatkräftig unterstützt werden sie wie gewohnt von Polizeisekretärin Miriam Stockl (Marisa Burger, 49) und Polizeichef Gert Achtziger (Alexander Duda, 67).

Schmidt & Schmidt ermitteln ab 18. Oktober

Mit der Folge "Die 24 Stunden von Rosenheim" steigen ab dem 18. Oktober aber zwei neue Kommissare ins Geschehen ein. Vier Episoden lang werden Laura Schmidt aus Frankfurt und Thomas Schmidt aus Nürnberg bei den Mordermittlungen unterstützen. Ob und inwieweit Frau und Herr Schmidt tatsächlich weder verwandt noch verschwägert sind, beschäftigt indes die alteingesessenen Kolleginnen und Kollegen.

Gespielt werden die Vertretungs-Kommissare von Marija Kovčo (34) und Moritz von Zeddelmann (34). Kovčo wurde in Starnberg geboren, hat kroatische Wurzeln und lebt in München. Sie machte ihre Schauspielausbildung an der München-Film-Akademie.

Von Zeddelmann kam im niedersächsischen Ostercappeln zur Welt und lebt in Hamburg. Er ging mit Friedrich Schillers (1759-1805) Schauspiel "Die Räuber" (1782) auf Tournee in Deutschland und der Schweiz, spielte die Hauptrolle im englischen Spielfilm "51 Degrees North" (2011), dessen Soundtrack von Queen-Star Brian May (75) geschrieben wurde, und er gehört seit 2020 zum Cast der Krankenhausserien "Bettys Diagnose" und "In aller Freundschaft".

Darum geht's in der Schmidt & Schmidt-Auftaktfolge

Beim Schafkopfturnier wird Jurek Leuner, einer der Finalisten, erschlagen aufgefunden, sodass Ermittlungen mit dem berühmt-berüchtigten "Es gabat a Leich!" ins Rollen kommen. Verdächtigt wird zunächst Emil Rossbauer (Johannes Herrschmann, 63), der "Platzhirsch" beim Turnier, der in den vergangenen Jahren immer gewonnen hatte. Dieses Mal jedoch drohte er gegen Leuner zu verlieren. Aber auch der Finanzberater Andreas Gabler (Peter Marton, geb. 1983) gerät in den Fokus der Ermittler. Er hat Leuner 20.000 Euro als Investment für die Entwicklung einer Spiele-App gegeben. Leuner war allerdings gar kein Spiele-App-Entwickler, sondern ein Betrüger, der Gabler abgezockt hatte. Hat Gabler sich dafür gerächt?