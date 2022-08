Thomas Gottschalk (l.) und Mike Krüger beim 40-Jahre-Supernasen-Fest in Velden.

Thomas Gottschalk und Mike Krüger bekommen von RTL zum 40. "Supernasen"-Jubiläum eine Jubiläumsshow spendiert. Was erwartet die Zuschauer?

Am 14. Januar 1982 feierte "Piratensender Powerplay" Premiere. Der erste "Supernasen"-Film mit Thomas Gottschalk (72) und Mike Krüger (70) in den Hauptrollen feiert nun sein 40-jähriges Jubiläum und RTL ehrt die beiden Entertainer mit einer Jubiläumsshow (Samstag, 20. August 2022 um 20:15 Uhr, auch bei RTL+). Das erwartet die Zuschauer in "40 Jahre Supernasen - mit Mike Krüger & Thomas Gottschalk".

Die am 16. August vor Publikum aufgezeichnete Show aus dem Admiralspalast in Berlin wird moderiert von Laura Wontorra (33). Angekündigt ist eine "große Party mit Live-Musik aus den Achtzigern, lustigen Gags und Aktionen wie 'Das Supernasen-Quiz' oder 'Sprüche-Bingo'". Auf Gottschalk und Krüger warten zudem einige Überraschungen und es gesellen sich prominente Gäste, Wegbegleiter und "Supernasen"-Fans zu ihnen.

"Von den Supernasen weiß man, dass Mike der Schöngeist war und ich der Schöne - das haben wir bis heute durchgehalten, wovon man sich bei der großen Nacht der 'Supernasen' bei RTL persönlich überzeugen kann und sollte", erklärt Thomas Gottschalk in einem Statement. Sein Kollege Krüger fügt witzelnd hinzu: "Wir feiern am 20. August '40 Jahre Supernasen' also 40 Jahre Feinsinn, Kunstgenuss und die wilde Freiheit der 80er. Eine Zeit ohne Gendern, Tindern oder Influencern - stattdessen mit Blendern, Spinnern und Influenza. "

Doku und Radioshow

Im Anschluss an die Show zeigt RTL um 23 Uhr die 45-minütige Dokumentation "Mein Papa, die Supernase!". Der Kult rund um die "Supernasen"-Filme wird dabei aus der Sicht von Gottschalks Sohn Roman (39) beleuchtet. Dieser reist dafür aus den USA an den Wörthersee und steht erstmals gemeinsam mit seinem Vater vor den Kameras. Gemeinsam mit Mike Krüger besichtigen sie Drehorte und treffen auf Komparsen und Wegbegleiter. Vor der Kamera stehen unter anderem Otti Fischer, Michael Winslow, Heino, Otto Retzer, Julia Kent, Saskia Valencia, John Jürgens und Ankie Beilke Lau.

Darüber hinaus werden Mike Krüger und Thomas Gottschalk die RTL-Radiostationen mit ihren Stimmen beehren. Erstmals sind die beiden wieder gemeinsam am Radio-Mikrofon. Dabei wird das Duo im Van aus dem Supernasen-Kultfilm "Piratensender Powerplay" Platz nehmen, um eine Radioshow zu produzieren. Die Themen sind Filme, Musik und die 80er und musikalisch widmen sich die beiden ihren Lieblingssongs. RTL zeigt "Piratensender Powerplay V2.0 - Mit Mike & Thommy" am Samstag der Jubiläumsshow um 00:00 Uhr auch im TV.