Zum kommenden "Tribute von Panem"-Film "The Ballad of Songbirds & Snakes" ist ein neuer Trailer veröffentlicht worden.

Zum mit Spannung erwarteten nächsten "Tribute von Panem"-Film ist ein neuer Trailer erschienen. Es ist bereits das zweite längere Vorschauvideo auf den Titel "Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes", der am 16. November in den deutschen Kinos startet. Erzählt wird im mittlerweile fünften "Panem"-Film eine Vorgeschichte zu den Ereignissen um die von Jennifer Lawrence (33) dargestellte Tributin Katniss Everdeen. Der neue Trailer zeigt die Welt des kommenden Prequel-Films.

Darum geht es in "Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes"

Jahrzehnte vor Katniss Everdeen wird die junge Tributin Lucy Gray Baird (Rachel Zegler, 22) gezwungen, an den mörderischen, zehnten Hungerspielen teilzunehmen. Der 18-jährige Coriolanus Snow (Tom Blyth, 28) nimmt sich als Mentor ihrer an, und verliebt sich in die charismatische junge Frau. Über die Hungerspiele herrscht derweil die Schurkin des Films, Dr. Volumnia Gaul (Viola Davis, 58), die den ursprünglich von Casca Highbottom (Peter Dinklage, 54) erfundenen, tödlichen Wettkämpfen eine neue, spektakuläre Form zu geben versucht.

In weiteren Rollen sind unter anderem "Euphoria"-Star Hunter Schafer (24) als Stylistin Tigris Snow sowie Jason Schwartzman ("The French Dispatch", 43) als Lucretius Flickerman, Moderator der Hungerspiele, zu sehen. Etliche der erwähnten Figuren waren auch bereits in den vier "Tribute von Panem"-Filmen mit Jennifer Lawrence vertreten.

So erlebten Zuschauerinnen und Zuschauer dort den älteren Coriolanus Snow, gespielt von Donald Sutherland (88). Auch die Figur Tigris Snow, die Cousine des späteren Präsidenten, ist in den Vorgängerfilmen bereits aufgetreten. Dort wurde sie von Eugenie Bondurant (62) verkörpert. Die Figur Lucretius Flickerman ist indes ein Vorfahre des aus den "Panem"-Filmen bekannten Caesar Flickerman, der dort von Stanley Tucci (62) dargestellt wurde, und ebenfalls die Hungerspiele für die Menschen in Panem moderierte.

"Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes" basiert auf einem Roman von Vorlagenautorin Suzanne Collins (61), die die Welt von Panem einst erdachte. Regisseur Francis Lawrence (52) hat seit "Die Tribute von Panem - Catching Fire" aus dem Jahr 2013 alle Teile der Reihe inszeniert. Gedreht wurde der neue Film im Studio Babelsberg bei Berlin, sowie in der deutschen Bundeshauptstadt, in Nordrhein-Westfalen und in Polen.