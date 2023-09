"The Ballad of Songbirds and Snakes"

"The Ballad of Songbirds and Snakes" "Die Tribute von Panem": Neuer Trailer zum Prequel veröffentlicht

von Laura Stunz Der Kinostart von "Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes" wird bereits seit Monaten sehnlichst erwartet. Nun gibt ein neuer Trailer weitere Einblicke in die Vorgeschichte der Erfolgsfilme.

Im neuen "Die Tribute von Panem"-Prequel "The Ballad of Songbirds and Snakes" geht es um die Ursprünge der Hungerspiele und um das Leben von Coriolanus Snow, der knapp 64 Jahre später als Präsident Panems zu dem wohl am meisten gefürchteten Mann des Landes wird. Nun gibt ein neuer Trailer weitere Einblicke in die heiß ersehnte Vorgeschichte der Erfolgsfilme – und zeigt neue Seiten Panems, das bereits zu dieser Zeit grausam, menschenverachtend und brutal ist, selbst wenn sich die Spiele zu dieser Zeit noch in den Kinderschuhen befinden.

"Die Tribute von Panem"-Prequel spielt während der 10. Hungerspiele

Denn der mittlerweile fünfte Panem-Film spielt während 10. Hungerspiele. Lucy Gray Baird, ein Mädchen aus dem 12. Distrikt, wird als Tribut ernannt, um an den mörderischen Spielen teilzunehmen. Der aufstrebende Coriolanus Snow wird zu ihrem Mentor ernannt und verliebt sich – trotz anfänglicher Schwierigkeiten – in Lucy. Mentoren bereiten die ihnen zugewiesenen Tribute auf das Überleben in der Arena vor und entwickeln Strategien, um deren möglichst langes Bestehen in den Hungerspielen sicherzustellen.

Letztendlich profitieren sie selbst vom Durchhaltevermögen ihrer Schützlinge im Kampf ums Überleben – sie erhalten Gelder und steigen gesellschaftlich mit dem Sieg ihres Tributes weiter auf. Und auch Coriolanus ist in erster Linie auf das Preisgeld aus, um damit sein Studium finanzieren zu können. Am Ende stellt sich die Frage, wie stark die Liebe zwischen den zwei von Grund auf verschiedenen Menschen ist – und ob sie dem intrinsischen Verlangen Coriolanus' trotzen kann.

Dreharbeiten in Deutschland

Die Hauptrollen übernehmen Rachel Zegler als Lucy Gray Baird und Tom Blyth als Coriolanus Snow. In die Rolle des brutalen Spielemachers schlüpft Viola Davis als Dr. Volumnia Gaul, die die von Casca Highbottom (Peter Dinklage) erfundenen, tödlichen Wettkämpfe in eine neue Richtung lenken wird. Ebenfalls zu sehen: "Euphoria"-Star Hunter Schafer als Stylistin Tigris Snow und Jason Schwartzman als Moderator Lucretius Flickerman, der die Zuschauer durch die Hungerspiele führt und in den ersten vier Filmen bereits zu sehen war.

© Lionsgate

Auch in deutschen Städten wie Berlin, Potsdam, Leipzig, Köln, Hattingen und Duisburg wurde für den fünften Teil gedreht. Einschlägige Szenen sollen unter anderem am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig sowie auf der Museumsinsel und vor den Stalin-Bauten am Strausberger Platz in Berlin entstanden sein. Die Kulisse soll im Film als Megapolis der Zukunft fungieren.

Streaming Dystopische Zukunft: die besten Science-Fiction-Serien auf Netflix, Prime und Co. 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd Frauen als sexuelle Diener und Geburtsmaschinen zu missbrauchen, die allein die Aufgabe haben, Nachfahren für die reiche, fundamentalistische Oberschicht zu zeugen – das Konzept hinter "The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd", das auf den gleichnamigen Roman von Margaret Atwood zurückgeht, lässt einen schwer schlucken. Der Grund für das Schreckensszenario: Eine nukleare Umweltkatastrophe, die die Mehrheit der Bevölkerung unfruchtbar gemacht hat. Und so wird auch die junge Desfred, die noch fruchtbar ist und zuvor ein unbeschwertes Leben mit ihrem Mann und ihrer Tochter geführt hat, zur Sexarbeiterin ernannt und einem Herren zugewiesen. Von jetzt an ist ihr einziges Ziel, ihre gestohlene Tochter ausfindig zu machen. Doch dafür muss sie aus dem System ausbrechen. Dramatisch, abstoßend und faszinierend zu gleich – "The Handmaid's Tale" ist zwar nichts für schwache Gemüter, bietet jedoch hochgradige Spannung mit beklemmender Storyline und hat damit zurecht einen "Golden Globe" gewonnen.

"The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd" ist auf MagentaTV im Stream verfügbar. Mehr

Wie auch die vorherigen vier Teile basiert der fünfte Teil der Serie auf der gleichnamigen Buchreihe von Erfolgsautorin Suzanne Collins. Erst 2020 lieferte Collins mit "Die Tribute von Panem X – Das Lied von Vogel und Schlange" den dafür benötigten, heiß ersehnten Roman-Nachschub zur Geschichte rund um Katniss Everdeen und die Hungerspiele.

"Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes" startet am 16. November in den deutschen Kinos.