Emotionaler Ausbruch: ChrisTine Urspruch steht in der dritten Folge "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" unter besonderem Druck, weshalb sie in Tränen ausbricht.

In der RTL-Show "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" fließen bei "Tatort"-Star ChrisTine Urspruch die Tränen.

So emotional kennt man sie sonst gar nicht: "Tatort"-Star ChrisTine Urspruch (53) weint vor laufender Kamera und ist völlig aufgelöst. Diese Szenen sind am heutigen Mittwoch (4. Oktober, 20:15 Uhr, RTL) in der dritten Folge der Reality-Krimi-Show "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" zu sehen. In der nach niederländischem Vorbild gestalteten Sendung müssen prominente Kandidaten herausfinden, wer von ihnen kein "Loyaler", sondern ein "Verräter" ist. Wer nicht wissen will, wieso die Schauspielerin derart die Fassung verliert, sollte jetzt nicht weiterlesen. Achtung Spoiler!

Achtung, es folgen Spoiler zur dritten Folge

Nachdem Schauspieler Florian Fitz (55) als Verräter enttarnt wurde, können die zwei übrigen Verräter Rapper Jalil (36) und Sängerin Anna-Carina Woitschack (30) einen Loyalen dazu einladen, auf ihre Seite überzulaufen. Die Einladung von Jalil und Woitschack geht an ChrisTine Urspruch - und löst bei ihr ein Gefühlschaos aus. Die Schauspielerin schildert, wie sie davon erfuhr: "In der Nacht klopfte es irgendwann an meine Tür und dann bekam ich den Brief. Ich habe ihn geöffnet und es ratterte in meinem Kopf: 'Was soll ich machen?' Ich habe nichts zu verlieren. Ich nehme das Angebot an. Ich bin eine Verräterin." Darauf darf sie sich mit den beiden anderen Verrätern treffen - und staunt: "Der Moment, als die ihre Kapuzen gelüftet haben, das war wirklich so: 'Ah, du! Ah, du?' Ich hätte nicht damit gerechnet, weil ich Jalil wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und bei Anna-Carina war ich mir nicht so wirklich sicher." Sie fühlt sich aber "direkt verbündet irgendwie": "Wir sind jetzt Brüder und Schwestern im Herzen."

Sofort sorgt sich die Schauspielerin darum, schnell enttarnt zu werden. "Ihr wisst aber, dass ich auf der Abschussrampe stehe? Deswegen müssen wir da echt aufpassen. Wie ich rüberkomme, wie ich mich verhalte ..." Und tatsächlich, gleich am nächsten Morgen wird sie von "Princess Charming"-Star Irina Schlauch (32) hart angegangen, woraufhin sie in Tränen ausbricht. Schlauch sagt dazu: "Ich glaube, ich habe da einen wunden Punkt getroffen. Einerseits hat das so ein bisschen meinen Verdacht wieder bestätigt, andererseits tat es mir in dem Moment wirklich leid."

Die Schauspielerin gerät völlig außer Fassung

Für ChrisTine Urspruch ist der Wechsel ihrer Position mit vielen Emotionen verbunden, die Situation belastet sie sehr und sie zeigt sich völlig aufgelöst im Einzel-Interview: "Es ist natürlich auch der Druck, der dazu kommt. Ich weiß auch nicht, ob ich das durchstehe bis zum Schluss." Andererseits findet sie aber auch: "'Wie geil ist das denn?' Ich bin sowohl eine Loyale gewesen und jetzt darf ich Verräterin sein." Und es bleibt spannend: Denn die Verräter unternehmen einen "Giftmord" während einer Cocktailparty - wen es dabei erwischt, wird dann in der nächsten Woche bei RTL gezeigt.

In der Show kämpfen insgesamt 16 Stars um 50.000 Euro. Unter ihnen sind drei Verräter, die sich den Schatz allein unter den Nagel reißen wollen. Sie dürfen jede Nacht einen der anderen Teilnehmer eliminieren. Die Loyalen müssen hingegen einen Verräter enttarnen. Anders als die Prominenten wissen die Zuschauer und Zuschauerinnen von Beginn an, wer die Verräter sind und können mitfiebern, ob die Loyalen auf der richtigen Spur sind. Das Konzept erinnert an das Partyspiel Werwölfe.