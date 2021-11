"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" feiert beim "Disney+ Day" und auch Boba Fett schaut zur Feier des Tages vorbei.

Am 12. November feiert der Streamingdienst Disney+ zweiten US-Geburtstag. Beschenkt werden am "Disney+ Day" aber die Abonnenten.

Die Walt Disney Company versorgt Groß und Klein schon seit 1923 mit Film- und TV-Inhalten. Seit dem 12. November 2019 tut sie dies auch über den hauseigenen Streaming-Service Disney+. Richtig gelesen, in wenigen Tagen feiert der Service, der Eigenproduktionen wie "The Mandalorian" oder "Loki" hervorgebracht hat, bereits seinen zweiten Geburtstag.

Anders als an normalen Ehrentagen wird aber nicht der Jubilar beschenkt. Vielmehr dürfen sich am 12. November 2021 alle Abonnenten über den ersten "Disney+ Day" freuen, der ihnen zahlreiche Premieren aus dem Marvel-, Pixar- und Star-Wars-Universum beschert. Hier eine Übersicht, welche Serien und Filme auf alle Disney-Fans warten.

Vom Kino ins Heimkino

Mit dem Blockbuster "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" erhielt Anfang September 2021 der erste asiatische Superheld aus dem Marvel-Universum sein eigenes Soloabenteuer. Und das ausgesprochen erfolgreich. Trotz schwerem Corona-Stand spielte der Film mit Simu Liu (32) in der Titelrolle über 420 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen ein. Zur Feier des zweiten Geburtstags von Disney+ wandert "Shang-Chi" zu allen Abonnenten des Streaming-Services.

Ein weiterer Film findet am 12. November seinen Weg von der Leinwand ins Heimkino. Das familienfreundliche Abenteuer "Jungle Cruise", mit Dwayne "The Rock" Johnson (49) und Emily Blunt (38) in den Hauptrollen, wird ab dann ebenfalls ohne weitere Zusatzkosten für alle Kunden zugänglich sein.

Gänzlich ohne Kino-Umweg landet die Neuinterpretation eines absoluten Kultklassikers zur Weihnachtszeit bei Disney+. "Nicht schon wieder allein zu Haus" versetzt wie schon "Kevin - Allein zu Haus" vor rund 21 Jahren einen aus Versehen alleingelassenen Jungen in eine missliche Lage. Statt Kevin (Macaulay Culkin, 41) muss sich darin der kleine Max (Archie Yates, 12, bekannt aus "Jojo Rabbit") gegen Einbrecher behaupten. Die haben es auf leichte Beute abgesehen - ihre Rechnung jedoch ohne den wehrhaften Buben gemacht. Mit Devin Ratray (44) wird auch ein Star aus den beiden Original-Filmen auftauchen.

Von Olaf über Homer bis Boba

Auch für Animationsfreunde ist etwas geboten. Fanliebling-Schneemann Olaf aus "Die Eiskönigin" präsentiert seine eigene Kurzfilmreihe, in der er auf gewohnt charmante Weise klassische Märchen nacherzählt. Apropos Kurzfilm: Den bekommt auch die gelbe Kultfamilie aus Springfield aka "Die Simpsons" spendiert. Darin lassen Homer und Konsorten die größten Marken aus dem Hause Disney Revue passieren.

Eine davon ist selbstredend das Star-Wars-Franchise. Eine besonders beliebte Figur aus der weit, weit entfernten Galaxis bekommt ab dem 29. Dezember dank "Das Buch von Boba Fett" ihre eigene Serie. Titel-Antiheld und Kopfgeldjäger Boba Fett stattet Disney+ aber schon am 12. November einen Besuch ab. Ein Special zur Serie geht noch einmal seinem Ursprung nach.

Auch auf der heimischen Erde gibt es Unterhaltung

Wer lieber auf der uns bekannten Welt bleibt, kann sich diese in den ersten fünf Folgen der neuen Staffel "The World According to Jeff Goldblum" vom "Jurassic Park"-Star erklären lassen. Eindringliche Kost bietet derweil die Original-Serie "Dopesick" mit Michael Keaton (70) und Will Poulter (28). Inspiriert vom gleichnamigen New-York-Times-Beststeller erzählt die Serie eine fiktionale Geschichte über ein vermeintliches neues Wunderheilmittel. Schon nach kurzer Zeit wird Dr. Samuel Finnix (Keaton) jedoch bewusst, dass das Schmerzmittel ein exzessives Suchtverhalten auslöst.

Unabhängig vom "Disney+ Day" finden sich im Herbst noch andere vielversprechende Serien und Filme beim Streaming-Service. Freunde der postapokalyptischen Unterhaltung können sich "Y: The Last Man" oder die elfte und finale Staffel von "The Walking Dead" einverleiben. Und in "Only Murders In The Building" gehen derweil Steve Martin (76), Martin Short (71) und Selena Gomez (29) als ungleiches Trio auf die Suche nach einem Mörder.