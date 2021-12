Anfang 2022 startet "DSDS" bei RTL in die mittlerweile 19. Staffel. Der Sender hat erste Aufnahmen veröffentlicht.

Fans von "Deutschland sucht den Superstar" müssen nicht mehr lange auf die neue Staffel warten. Am Samstag, 22. Januar 2022, geht es ab 20:15 Uhr bei RTL (auch bei RTL+) mit der Auftaktfolge los. In der Jury sitzen dann neben Showmaster und Allroundtalent Florian Silbereisen (40) auch die niederländische Sängerin Ilse DeLange (44) und Musikproduzent Toby Gad (53). Pop-Titan Dieter Bohlen (67) wird nicht mehr dabei sein, wie bereits im Frühjahr bekannt wurde.

Auch die Jury musiziert bei "DSDS" mit

Der Sender zeigt auf seiner Homepage in einem kurzen Clip erste Einblicke in die mittlerweile 19. Staffel von "DSDS". Darin ist unter anderem zu sehen, dass auch die Jurymitglieder musizieren werden - DeLange an der Gitarre, Silbereisen am Akkordeon und Gad am Klavier. "Ilse, Toby und ich, wir stehen an eurer Seite und wir sind für euch da - auch das ist das neue 'DSDS'", verspricht Silbereisen den Kandidatinnen und Kandidaten laut RTL.

Die jungen Musiktalente mussten diesmal bei den Castings ihr Können in einem gläsernen Kubus präsentieren - auf den Marktplätzen in Wernigerode und Burghausen. In der neuen Staffel wird es 13 Casting-Folgen geben, zwei davon auch dienstags (25. Januar und 1. Februar). Danach kommen die Recall-Episoden und zum Schluss gibt es vier Live-Shows.