Sido statt Setlur: Der Rapper hat sich mit "Du liebst mich nicht" den bekanntesten Hit seiner Kollegin geschnappt und neu interpretiert.

Über 25 Jahre ist es nun schon her, dass die deutsche Rapperin Sabrina Setlur (49) verzweifelt "Du liebst mich nicht" rief - und mit der ebenso betitelten ersten Single-Auskopplung ihres zweiten Albums "Die neue S-Klasse" die Chartspitze stürmte. Auch Sidos (42) frisch veröffentlichte Single hört auf diesen Namen und interpretiert Setlurs Hit rund um den wohlbekannten Refrain neu.

Paul Würdig, wie Sido mit bürgerlichem Namen heißt, nutze das Lied auch als "persönliche Auseinandersetzung mit Trennung, Verlust und den ersten Schritten danach", heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung zur Single. Im Jahr 2020 hatte die Meldung die Runde gemacht, dass sich der Rapper und Moderatorin Charlotte Würdig (45) nach acht gemeinsamen Ehejahren überraschend voneinander getrennt haben. Das Ex-Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

Auch andere Künstler versuchten sich schon daran

Im Musikvideo zu Sidos Neuinterpretation ist die Tänzerin und Schauspielerin Kassandra Wedel (39), unter anderem bekannt aus der Serie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte", zu sehen. Hochschwanger begleitet sie Sidos Gesang mit Gebärdensprache.

Vor Sido kam auch schon Musiker Ado Kojo (39) im Gespann mit "The Voice of Germany"-Coach Shirin David (28) auf die Idee, eine eigene Version des Setlur-Hits zu basteln. 2015 schaffte es ihr "Du liebst mich nicht" für mehrere Wochen in die Top 10 der deutschen Charts.

Bald gibt es Sido live zu erleben

Wer hören will, wie Sido den Song live performt, dürfte in den kommenden Wochen die Gelegenheit dazu bekommen. Am 24. Oktober startet seine "Paul - Live mit dir"-Tour in Leipzig, die ihn mit den insgesamt 15 geplanten Konzerten auch in die Schweiz sowie nach Österreich und Luxemburg führt. Am 10. und am 11. November stehen zum Abschluss zwei Konzerte in seiner Heimat Berlin an.