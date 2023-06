Zum mit Spannung erwarteten "Dune 2" ist ein neuer, längerer Trailer erschienen. Dieser zeigt das Schauspiel-Comeback Christopher Walken.

Der epische, lange Trailer zu "Dune: Teil 2" ist erschienen - und bringt ein Wiedersehen mit Kult-Schauspieler Christopher Walken (80). Seit dem Jahr 2020 war der Oscarpreisträger nicht mehr auf der Kinoleinwand zu sehen. In der Fortsetzung des Erfolgsfilms "Dune" (2021) spielt Walken mit Imperator Shaddam IV. nun keinen Geringeren als den Herrscher des bekannten Universums. Der neue Trailer zeigt den Star erstmals in seiner Rolle.

Kinostart im November

Mit majestätischen Wüstenbildern stimmt Regisseur Denis Villeneuve (55) Zuschauer und "Dune"-Fans auf die Rückkehr zum Wüstenplaneten Arrakis ein. Neben den Stars Timothée Chalamet, Zendaya und Rebecca Ferguson, die bereits in Teil eins mitwirkten, sind auch die neu hinzugekommenen Schauspieler Walken, Florence Pugh, Léa Seydoux und Austin Butler zu sehen. Der für seine Darstellung von Elvis Presley (1935-1977) oscarnominierte Butler ist derweil ohne seine markante Haarpracht im Vorschauvideo auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Mit der von Chalamet verkörperten Hauptfigur Paul Atreides liefert er sich als Feyd-Rautha Harkonnen ein Duell.

Regisseur Denis Villeneuve plant indes bei entsprechendem Erfolg von "Dune: Teil 2" auch einen dritten Teil. Dieser könnte Frank Herberts (1920-1986) 1969 erschienen Roman "Dune Messiah" adaptieren. Auch eine Spin-off-Serie mit dem Titel "Dune: The Sisterhood" befindet sich beim Streamingdienst Max in der Entwicklung. Sie soll das "Dune"-Universum ausbauen. "Dune" aus dem Jahr 2021 war mit insgesamt sechs Oscars ausgezeichnet worden. Die Fortsetzung soll am 2. November in den deutschen Kinos erscheinen.