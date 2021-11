Nach sechs Jahren Stille erobert Adele mit neuer Musik die Bühne zurück. Zum Album-Release gibt die Sängerin ein TV-Konzert.

Die Eckdaten für das große Comeback von Adele (33) stehen: Die britische Sängerin bringt am 19. November nicht nur ihr viertes Album "30" heraus. Nach rund sechs Jahren musikalischer Pause feiert sie die Veröffentlichung auch mit einem 90-minütigen TV-Event, das in Deutschland unter dem Titel "Ein Abend mit Adele" zu sehen sein wird.

"Adele One Night Only"

Die Sängerin spielt ein exklusives Konzert in Los Angeles vor dem Griffith Park Observatory, das das US-Network CBS am 14. November ausstrahlen wird. Die 33-Jährige hat unter dem Motto "Adele One Night Only" sowohl Freunde als auch Weggefährten eingeladen und wird Lieder vom neuen Album sowie einige ihrer Hits singen. Außerdem wird sie in einem Interview mit Oprah Winfrey (67) über die Höhen und Tiefen ihres Lebens sprechen.

Der MDR präsentiert "Adele One Night Only" als "Ein Abend mit Adele". Die Deutschlandpremiere des Konzert-Events gibt es ab dem 21. November in der ARD-Mediathek zu sehen. Im deutschen TV wird das Special am 4. Dezember um 23:40 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Im MDR-Fernsehen gibt es das Ganze dann noch einmal am 18. Dezember ab 21:15 Uhr.