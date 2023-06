Wird "Emily in Paris" zu "Emily in Rom"? Das verrät Lily Collins über die Fortsetzung des Netflix-Hits

Staffel 4 Wird "Emily in Paris" zu "Emily in Rom"? Das verrät Lily Collins über die Fortsetzung des Netflix-Hits

von Laura Stunz Die vierte Staffel von "Emily in Paris" wird mit Spannung erwartet. Details zur Fortsetzung des Netflix-Hits hat Hauptdarstellerin Lily Collins nun auf einem Event verraten.

Die Netflix-Serie "Emily in Paris" mit Lily Collins in der Hauptrolle feiert nach wie vor große Erfolge. 2020 war sie die meist gesehene Comedy-Serie auf dem Streaming-Portal. In den ersten vier Wochen sahen 58 Millionen Haushalte in 93 Ländern die erste Staffel der Serie, deren Idee von "Sex and The City"-Macherin Darren Star stammt. Und auch die weiteren Staffeln landeten allesamt wochenlang auf Platz 1 der Netflix-Charts.

Lily Collins verrät: "Emily in Paris" wird zu "Emily in Rom"

Kein Wunder also, dass Fans der Serie seit Ende der dritten Staffel im Dezember vergangenen Jahres gespannt auf die Fortsetzung des Streaming-Hits warten. Das Release-Datum von Staffel 4 wurde bislang zwar noch nicht bekannt gegeben, jedoch lassen zahlreiche Cliffhanger vermuten, dass die Fortsetzung jede Menge Wendungen und Drama mit sich bringen wird. Erste Einblicke in die Handlung hat Hauptdarstellerin Lily Collins nun auf dem Netflix-Event "Tudum" gegeben. Und die klingen vielversprechend. Schenkt man den Worten Collins Glauben, könnte aus "Emily in Paris" in Staffel 4 zumindest zeitweise so etwas wie "Emily in Rom" werden.

"Obwohl Emilys Herz Paris immer treu bleibt, wird ihr Leben in dieser Staffel unerwartete Wendungen nehmen", teasert die 34-Jährige in einem Video im Rahmen der Veranstaltung an. "Wundert euch nicht, wenn sie römische Ferien macht." Dass Emily in der vierten Staffel zusammen mit Gabriel ausgerechnet in der italienischen "Stadt der wahren Liebe" Ferien macht, lässt wilde Vermutungen über den weiteren Handlungsverlauf immer wahrscheinlicher werden.

Staffel 4 beginnt mit zahlreichen Fragen

Und die Liste der offenen Fragen ist lang: Entscheidet sich Emily nach dem Hochzeits-Desaster am Ende der dritten Staffel – Camille hatte Gabriel vor dem Altar mit seinen Gefühlen für Emily konfrontiert und ihn dann stehen lassen – doch für ihr Herz und ihre Liebe zu Gabriel? Oder legt sie alles daran, Alfie – auch er hat Emily nach dem Eklat in der Kirche sitzen lassen – zurückzugewinnen? Nimmt sie die Herausforderung an, eine Beziehung mit Gabriel einzugehen, obwohl er ihr kurz darauf offenbart hat, dass Camille von ihm schwanger ist? Und vor allem: Entscheidet sie sich dazu, in Europa zu bleiben und Chicago endgültig den Rücken zuzukehren?

Doch damit nicht genug: "Das Ende der letzten Staffel haben wir sehr dramatisch gestaltet und – Überraschung – das Drama nimmt auch jetzt kein Ende", kündigt die Schauspielerin an. "Da sind viele Fragen, die noch geklärt werden müssen", sagt sie. "Ist Alfies Herz noch gebrochen? Wird Gabriel einen Michelin-Stern bekommen? Wird Mindy mit ihrer Band zum Eurovision Song Contest gehen? Wird Sylvies aufgewärmte Liebe halten? Und die wichtigste Frage, die uns allen unter den Nägeln brennt: Werden Emily und Gabriel endlich zusammen sein?"

Nicht zuletzt müsse Emily entscheiden, ob das, was sie immer wollte – Paris – wirklich das ist, was sie braucht, sagt Collins. "Wir haben mehr Spaß, mehr Mode und natürlich mehr Drama im Gepäck für euch!" Das war's dann aber auch schon mit den Einblicken. Also heißt es wohl: Füße still halten und gespannt auf weitere Teaser für Staffel 4 warten.

Quelle:"Forbes", "Netflix"