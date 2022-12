"Emily in Paris": Lily Collins kehrt als US-Amerikanerin in Paris zurück.

"Emily in Paris"

"Emily in Paris" Erster Trailer zu Staffel drei ist erschienen

Mode, Romantik und die Stadt der Liebe: Zur dritten "Emily in Paris"-Staffel ist jetzt der erste Trailer erschienen.

Kurz vor Weihnachten geht die beliebte romantische Fashion-Serie "Emily in Paris" auf Netflix mit der dritten Staffel weiter. Die von Lily Collins (33) gespielte Hauptfigur Emily wird in den neuen Episoden einige gewichtige Lebensentscheidungen zu treffen haben. Wie der erste Trailer zu Staffel drei jetzt allerdings verrät, besteht Emilys Entscheidung zunächst darin, keine Entscheidung zu treffen. Sowohl in der Liebe als auch beruflich scheint Emily zweigleisig fahren zu wollen.

Alfie oder Gabriel? Emily hat die Qual der Wahl

Am Ende der zweiten "Emily in Paris"-Staffel war die Hauptfigur dem Anschein nach mit dem attraktiven Briten Alfie (Lucien Laviscount, 30) zusammengekommen. Im Trailer zu Staffel drei verbringen die beiden eine romantische Zeit auf dem Land in Frankreich. Doch auch für den Franzosen Gabriel (Lucas Bravo, 34) scheint Emily nach wie vor Gefühle zu hegen. "Es geht nicht um entweder oder. Wir sind doch nicht hier, um nur eine Person zu lieben", erklärt eine nicht im Bild zu sehende Person diesbezüglich im Trailer.

Auch beruflich steht Emily vor einer gewichtigen Entscheidung

Am Ende der im Dezember 2021 erschienenen zweiten "Emily in Paris"-Staffel bat Emilys französische Chefin Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu, 59) die Marketing- und Social-Media-Expertin, Teil ihrer neuen Firma zu werden und ihren alten Job bei Madeline Wheeler (Kate Walsh, 55) zu kündigen. Und auch für dieses Dilemma hat Emily dem neuen Trailer zu Staffel drei nach zu urteilen die Lösung parat: Sie will schlichtweg in beiden Jobs gleichzeitig arbeiten. "Wissen die zwei, dass du gerade zwei Jobs machst?", fragt dann auch ihre beste Freundin Mindy Chen (Ashley Park, 31) im Video.

Die dritte "Emily in Paris"-Staffel erscheint am 21. Dezember auf Netflix. Alle zehn Episoden werden auf einen Schlag zum Abruf zur Verfügung stehen. Staffel vier ist ebenfalls bereits offiziell von Netflix bestätigt. Die Serie wird also weitergehen.