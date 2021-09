Lily Collins kehrt als "Emily in Paris" zurück. Noch Ende dieses Jahres dürfen Fans sie wieder in ihrem turbulenten Alltag begleiten.

Die britische Schauspielerin Lily Collins (32) kehrt für die zweite Staffel der Netflix-Erfolgsserie "Emily in Paris" zurück in die französische Hauptstadt. Doch nicht nur dort wird sie das französische Savoir-vivre genießen, wie ein erster Trailer zeigt, den Netflix am Samstag (25. September) veröffentlicht hat. Zudem gab der Streamingdienst auf einem virtuellen Fan-Event das Startdatum für die neuen Folgen bekannt.

Ab 22. Dezember 2021 können sich Zuschauer ins sommerliche Südfrankreich träumen. Marketing-Managerin Emily Cooper ist dieses Mal nicht nur in Paris unterwegs, in dem Clip startet sie in einen Urlaub unter anderem nach Saint-Tropez an der Côte d'Azur. Nicht fehlen dürfen ihre Freundinnen Mindy (Ashley Park, 30) und Camille (Camille Razat, 27), die gemeinsam mit Emily glamouröse Partys, entspannte Stunden am Pool und Spaziergänge am Hafen genießen.

Dreharbeiten begannen im Frühjahr

Die Abenteuer der Amerikanerin aus Chicago, die für einen Job in die französische Hauptstadt zieht und mit den französischen Gepflogenheiten zurechtkommen muss, zogen in der ersten Staffel im Herbst 2020 innerhalb eines Monats mehr als 58 Millionen Zuschauer weltweit in den Bann. Im Mai 2021 begannen dann die Dreharbeiten zu Staffel zwei in Paris und weiteren französischen Orten.