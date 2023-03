Daniel Kwan (l.) und Daniel Scheinert mit ihren Oscars für "Everything Everywhere All at Once".

"Everything Everywhere All at Once"-Macher

"Everything Everywhere All at Once"-Macher Oscar-Regieduo drehte für "Star Wars"-Serie

Daniel Kwan und Daniel Scheinert, die für "Everything Everywhere All at Once" den Oscar gewannen, sind bei neuer "Star Wars"-Serie dabei.

Nächster Karriereschritt für Daniel Kwan (35) und Daniel Scheinert (35). Nachdem sie letzte Woche den Oscar für ihre Regiearbeit an "Everything Everywhere All at Once" gewonnen haben, sind sie jetzt im "Star Wars"-Universum angekommen. Wie jetzt bekannt wurde, hat das auch als The Daniels bekannte Regieduo für die kommende Serie "Skeleton Crew" mindestens eine Folge inszeniert.

Eine anonyme Quelle hat "The Hollywood Reporter" von der Beteiligung der Daniels berichtet. Offiziell bestätigt ist diese Information nicht. Ob Kwan und Scheinert nur eine oder mehrere Episoden gedreht haben, ist deswegen nicht bekannt. Walt Disney hält Details zu den "Star Wars"-Serien, die bei Disney+ laufen, gerne bis kurz vor dem Start geheim.

"Skeleton Crew": Das ist über die "Star Wars"-Serie bisher bekannt

Ein Starttermin von "Star Wars: Skeleton Crew" ist ebenfalls noch nicht veröffentlicht worden - außer, dass die Serie noch in diesem Jahr kommen wird. Daneben weiß man nur, dass es um eine Gruppe von Kindern geht, die nach dem Sturz des Galaktischen Imperiums zu einer Odyssee nach Hause aufbrechen müssen. Sie spielt also nach der Handlung von "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" (1983). Als ein erwachsener Darsteller ist Jude Law (50) bestätigt.

Als einer der Regisseure wurde bisher Jon Watts (41) genannt. Wie man jetzt erfahren hat, inszeniert der "Spider-Man: No Way Home"-Macher aber wohl nicht alle Folgen selbst.

Mit ihrem trotz schmalen Budgets aufwendig inszenierten, vor Einfällen fast platzenden Spektakels "Everything Everywhere All at Once" haben sich die Daniels offenbar für größere Aufgaben empfohlen.

Das Duo startete zunächst mit Musikvideos durch. 2016 machten sie erstmals auf der großen Leinwand auf sich aufmerksam, mit dem schrägen "Swiss Army Man". Daniel "Harry Potter" Radcliffe (33) spielt eine Leiche, die der Schiffbrüchige Paul Dano (38) zum Überleben nutzt.