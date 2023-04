Roman, Carina, Jonny, Paulina, Kimi und Chiara (v.l.) sind bei "Ex on the Beach" mit dabei.

"Ex on the Beach" und mehr

"Ex on the Beach" und mehr Diese Datingshows sind derzeit angesagt

Die vierte Staffel "Ex on the Beach" geht am 25. April an den Start. Auch diese Datingshows bieten derzeit neue Folgen im TV und Stream.

Mit der vierten Staffel "Ex on the Beach" geht am 25. April ein weiteres Datingformat an den Start. Diese Shows rund um die Liebe sind derzeit angesagt.

"Ex on the Beach"

Im RTL+-Format "Ex on the Beach" zieht eine Gruppe von Singles in eine Luxusvilla in Mexiko. Unter ihnen befinden sich auch bekannte Reality-Stars, die erneut auf Liebessuche gehen. In der vierten Staffel sind das unter anderem Paulina ("Temptation Island VIP" 2021), Carina ("Are you the One?" 2023), Chiara ("Love Island" 2020) und Jonny ("Temptation Island" 2022). Doch die Suche gestaltet sich in der Sendung mehr als schwierig. Denn plötzlich tauchen die Ex-Freundinnen und Ex-Freunde der Kandidaten und Kandidatinnen am Strand auf. Einige von ihnen haben noch eine Rechnung offen, andere wollen der alten Liebe noch eine Chance geben.

"Der Bachelor"

David Jackson (32) befindet sich seit Anfang März auf Liebessuche. In der 13. Staffel "Der Bachelor" durfte er zu Anfang 23 Single-Frauen in Mexiko kennenlernen. Seine Liebesreise wird am 10. Mai zu Ende gehen. In der finalen Entscheidung wird er mit zwei Frauen romantische Übernachtungsdates erleben und muss danach seine letzte Rose vergeben. Im Anschluss an die finale Rosenvergabe wird Frauke Ludowig (59) erneut nachhaken und in einer Wiedersehenssendung die entscheidende Frage stellen: Sind der Bachelor und seine Auserwählte noch glücklich und wie ist es den anderen Frauen ergangen?

Ganz neu im Datingformat-Kosmos mit dabei ist "Rate my Date" (seit 24. April, immer montags, 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn). Ein Single entscheidet in der Show mit Moderator Ralf Schmitz (48) in mehreren Auswahlrunden, welche der zehn Kandidatinnen oder Kandidaten sein Herzblatt sein soll. Wo dann das Date stattfindet - bei einem Traumurlaub auf den Seychellen, einem Wellness-Ausflug in Tirol oder einem Stieleis an der Tanke - bestimmen allerdings seine Familie und Freunde. Sie verteilen zehn Reisekoffer entsprechend auf die zehn Kandidatinnen. Jeder Koffer steht für ein Reiseziel für das Date - im Wert von 1 bis 25.000 Euro.

"Prominent getrennt" und "Temptation Island"

"Prominent getrennt" und "Temptation Island" sind keine klassischen Kuppelshows, erfreuen derzeit jedoch ebenso die Fans von Reality-Sendungen rund um die Liebe. Bei "Prominent getrennt" (RTL+) steht am 25. April das Finale an. Drei Promi-Ex-Paare haben es in die letzte Folge geschafft, wo sie um knapp 40.000 Euro kämpfen: Juliano und Sandra, Nikola und Gloria und Gustav und Karina. Sie stellten sich in den vergangenen Wochen der Herausforderung, mit ihren ehemaligen Partnern oder Partnerinnen gemeinsam in einer Villa in Südafrika zu wohnen und Challenges im Duo zu meistern. "Temptation Island" (RTL+) stellt hingegen die Beziehung von Paaren auf die Probe. Sie leben für zwei Wochen getrennt voneinander und ohne jeglichen Kontakt in Villen in Portugal - zusammen mit attraktiven Frauen und Männern, die sie verführen wollen. Die fünfte Staffel läuft seit 30. März (zwölf Folgen + Wiedersehensshow).

"The Ultimatum: Queer Love"

Und eine weitere Streaming-Serie rund um das Thema Liebe steht bereits in den Startlöchern. Im April 2022 feierte "The Ultimatum" auf Netflix Premiere. Ab 24. Mai (drei Wochen lang jeden Mittwoch neue Folgen) geht es nun mit "The Ultimatum: Queer Love" weiter. Fünf neue Paare, darunter Frauen und nichtbinäre Menschen, müssen sich an einem Punkt in ihrer Beziehung entscheiden: Wollen sie wirklich heiraten? Es wird ihnen ein Ultimatum gestellt und sie müssen sich innerhalb von etwas über acht Wochen entscheiden, ob sie den Schritt gehen wollen. In der Zwischenzeit verbringen sie mit potenziellen neuen Partnern Zeit und lassen sich womöglich auf eine andere Zukunftsperspektive ein.