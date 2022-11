"Familie Bundschuh 8 - Bundschuh gegen Bundschuh" (AT): Gundula (Andrea Sawatzki) und Gerald Bundschuh (Axel Milberg) vor dem Konsum in Oehna.

Andrea Sawatzki und Axel Milberg sind zurück am Set. In Berlin und Brandenburg wird die achte Folge der "Familie Bundschuh"-Reihe gedreht.

Die Aufnahmen dürften inzwischen im Kasten sein, denn laut Sender wurde die nächste Folge der beliebten ZDF-Komödienreihe "Familie Bundschuh" bis "Mitte November 2022 in Berlin und Brandenburg" gedreht.

Wer wird neuer Bürgermeister?

Die achte Folge trägt den Arbeitstitel "Bundschuh gegen Bundschuh" und diesmal geht es für Gundula und Gerald Bundschuh - seit er ersten Episode verkörpert von Andrea Sawatzki (59) und Axel Milberg (66) - um das Bürgermeisteramt.

Eigentlich wollte Gundula Bundschuh nur Brötchen holen, was auf dem Land schon einmal eine Herausforderung sein kann. Doch am Ende tritt sie in dem Dorf, das kürzlich die neue Heimat der Bundschuhs geworden ist, gegen Ehemann Gerald um das Bürgermeisteramt an - Bundschuh gegen Bundschuh.

Altbekannte und neue Gesichter in Cast und Crew

Neben Sawatzki und Milberg sind unter anderem in weiteren Rollen erneut Judy Winter (78), Stephan Grossmann (51), Eva Löbau (50), Levis Kachel (16), Emilia Packard (16) und Kai Lentrodt (53) zu sehen.

Nach dem Drehbuch von Stefan Kuhlmann (58) führt Franziska Meyer Price (60) Regie. Aus Kuhlmanns Feder stammte schon die Episode "Familie Bundschuh - Woanders ist es auch nicht ruhiger" (2021). Franziska Meyer Price inszeniert ihren ersten "Bundschuh"-Film. Regie führte die Emmy- und Grimme- sowie mehrfache Comedypreisträgerin zuvor unter anderem bei den Erfolgsserien "Die Nesthocker - Familie zu verschenken" (2000), "Berlin, Berlin" (2001-2004) und "Doctor's Diary" (2009-2011).

Nach der Idee von Andrea Sawatzki

Die "Familie Bundschuh"-Reihe startete mit "Tief durchatmen, die Familie kommt", der kurz vor Weihnachten 2015 ausgestrahlt wurde. Das Drehbuch von Mathias Klaschka (52) basiert auf dem gleichnamigen Roman von Schauspielerin und Autorin Andrea Sawatzki, der 2013 im Piper Verlag veröffentlicht wurde.

Ein Sendetermin für "Familie Bundschuh - Bundschuh gegen Bundschuh" steht noch nicht fest.