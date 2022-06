Daniela Katzenberger und die Doku-Soap "Familienglück auf Mallorca" sind zurück. In den neuen Folgen plagt sie das Heimweh nach Deutschland.

Daniela Katzenberger (35), Lucas Cordalis (54) und Tochter Sophia (6) sind in acht neuen Folgen der Doku-Soap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" zu sehen. Ab dem 22. Juni nimmt die Familie die Zuschauer wieder mit in ihr Leben auf Mallorca. Daniela Katzenberger wird dieses Mal vom Heimweh nach Deutschland gepackt und schmiedet deshalb einen Plan.

Eine große Entscheidung und ein emotionaler Urlaub

Fünf Jahre lebt die Familie nun bereits auf der Sonneninsel. Für Jobs fliegt Daniela Katzenberger oft nach Deutschland und muss dort in Hotels oder Ferienhäusern unterkommen. Sie hegt deshalb den Traum von einem festen Wohnsitz in Deutschland - anders als Ehemann Lucas Cordalis, er spricht sich gegen eine Zweitwohnung in Deutschland aus. Wie sich die Familie entscheiden wird, soll sich am Staffelende zeigen.

Für Lucas Cordalis steht zudem ein emotionaler Urlaub mit seiner Familie in Griechenland an. Dort begibt er sich auf eine Reise in die Vergangenheit und zu seinen Wurzeln. Gemeinsam mit seiner griechischen Tante, die er seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hat, werden viele Erinnerungen an seinen Vater Costa Cordalis (1944-2019) wach. Der Sänger verstarb am 2. Juli 2019 im Alter von 75 Jahren auf Mallorca im Kreise seiner Familie. Sohn Lucas ist seit 2016 mit Daniela Katzenberger verheiratet. Tochter Sophia wurde 2015 geboren.

"Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" wird ab 22. Juni um 20:15 Uhr, immer mittwochs in Doppelfolgen bei RTLzwei ausgestrahlt. Die Folgen können Fans auch sieben Tage vor Ausstrahlung im Preview-Bereich und nach Ausstrahlung 30 Tage lang bei RTL+ sehen.