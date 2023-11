"Family Switch" mit Jennifer Garner und Matthias Schweighöfer: Erster Trailer zur Netflix-Komödie veröffentlicht

von Laura Stunz In der Netflix-Komödie "Family Switch" tauschen Jennifer Garner und Ed Helms als Elternpaar die Körper mit ihren Kindern. Nun wurde der erste Trailer veröffentlicht, der auch Matthias Schweighöfer in der Rolle eines passionierten Hundetrainers zeigt.

Pünktlich zur Weihnachtszeit startet die Netflix-Komödie "Family Switch" mit Jennifer Garner, Ed Helms und Matthias Schweighöfer auf dem Streaming-Anbieter – ein Switchfilm der traditionellen Art, und doch anders.

"Family Switch": Körpertausch im großen Stil

In dem neuen Film von Joseph McGinty Nichol ("Drei Engel für Charlie") geht es um die Walkers, eine eigentlich harmonische Familie, die sich mit dem zunehmenden Alter ihrer zwei Kinder in Richtung Pubertät jedoch immer häufiger in die Haare bekommt. Ihr einziger Wunsch: Von den jeweils anderen Familienmitgliedern einfach mal verstanden zu werden. Gerade jetzt, zur Weihnachtszeit, liegt Mutter Jess nichts mehr am Herzen, als den alten Zusammenhalt der Familie endlich wieder herzustellen.

Als die Familie kurz darauf eine Wahrsagerin trifft, die die Streitigkeiten mitbekommt und den Wunsch hört, die anderen endlich mal verstehen zu können, steht die Welt am nächsten Tag Kopf. Eltern und Kinder haben die Rollen getauscht, so wie sie es sich am Vortag gewünscht haben – und das ausgerechnet an einem für sie unglaublich wichtigen Tag. Eine Beförderung, ein Vorstellungsgespräch am College, ein Plattenvertrag und ein Vorspiel beim Fußball steht auf der Agenda – Ereignisse, bei denen Eltern und Kinder nun in vertauschten Rollen brillieren müssen. Zusätzlich dazu hat auch das Baby der Walkers seinen Körper getauscht – mit dem Familienhund. Und nimmt plötzlich reißaus.

Jennifer Garner als Familienmutter, Matthias Schweighöfer als Hundetrainer

Die Idee hinter Switch-Filmen ist keine neue, vor allem nicht für Hauptdarstellerin Garner, die vor knapp 20 Jahren bereits in "30 über Nacht" ihr Können in diesem Segment bewies. Doch dass eine ganze Familie die Rollen tauscht, bringt definitiv frischen Wind in das "Switch"-Geschäft – und verspricht, sehr unterhaltsam zu werden. Die Idee zum Film basiert übrigens auf dem Roman "Bedtime For Mommy" der New-York-Times-Bestseller-Autorin Amy Krouse Rosenthal, die die typische Schlafenszeitroutine umkehrt, indem ein kleines Mädchen plötzlich ihre Eltern ins Bett bringt.

Die neue Netflix-Komödie ist mit Jennifer Garner und Ed Helms starreich besetzt. © Colleen Hayes/Netflix

Neben Garner, Helms und Schweighöfer, der den Nachbarn und Hundetrainer der Walkers spielt, sind Emma Myers ("Wednesday") und Brady Noon ("Good Boys – Nix für kleine Jungs") als Kinder und Broadway-Star Rita Moreno als Wahrsagerin in den Hauptrollen zu sehen.

"Family Switch" ist ab dem 30. November 2023 auf Netflix im Stream abrufbar.

