von Matthias Schmidt Erst Gucci, jetzt Ferrari: Adam Driver verkörpert erneut einen berühmten Italiener. Mit ihm und Regisseur Michael Mann verblüffen in Venedig ausgerechnet zwei Amerikaner mit einem neuen Blick auf den Rennwagen-Pionier Enzo Ferrari.

Wer sich schon beim Erwähnen des Namens Ferrari aufs gewohnte Dolce Vita freut, wird bei „Ferrari“ lange warten müssen. Wo hin man auch schaut: Nirgendwo werden Spaghetti gerollt oder Espressi gekippt. Es gibt keine Szenen am liegebestuhlten Strand und kein wildes Gefuchtel mit den Händen. Der neue Film des US-amerikanischen Regisseurs Michael Mann („Heat“, „Collateral“, „Miami Vice“) entwickelt zwar ein Psychogramm eines der legendärsten Unternehmer und Produkte Made in Italy, das übliche Dressing lässt er aber fast komplett weg. Hier gehen Männer in Anzügen oder zumindest schicken Oberhemden zur Arbeit, eine Frau kümmert sich um die Bankangelegenheiten und die Mutter ist pragmatisch streng und unerbittlich statt mütterlich.