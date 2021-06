"Finger weg!" ist zurück: Welche Singles sind in der zweiten Staffel der besonderen Netflix-Datingshow dabei?

Der Streamingdienst Netflix zeigt ab 23. Juni die zweite Staffel seines Überraschungshits "Finger weg!" (im US-Original: "Too Hot to Handle"). In der Datingshow müssen zehn Singles großen Versuchungen widerstehen. Die Kandidaten lernen sich in Urlaubsambiente kennen - und dürfen sich nicht zu nahe kommen.

Das Konzept

Die flirtwilligen Kandidaten müssen während ihres Aufenthalts in einer luxuriösen Villa die Finger voneinander lassen. Küssen oder jegliche sexuelle Aktivitäten darüber hinaus sind verboten. Überwacht wird das Ganze von Kameras und durch den Smart Speaker "Lana", der regelmäßig mit den Teilnehmern kommuniziert.

Durch Dates, Partys und Challenges werden sie immer mehr in Versuchung gebracht. Mit jedem Fehltritt sinkt die Siegerprämie von 100.000 US-Dollar. Die Singles wissen zuvor nicht, von welcher Show sie die folgenden Wochen ein Teil sind, die aufgestellten Regeln erfahren sie erst in der Villa. Am Ende wird das restliche Preisgeld gleichmäßig unter den verbliebenen Teilnehmern aufgeteilt.

Die erste Staffel, die ab April 2020 zum Abruf bereitstand, fand in einer Villa auf der am Pazifik gelegenen Halbinsel Punta Mita statt. In Staffel zwei ziehen die Singles in ein Luxusanwesen auf den Turks- und Caicosinseln in der Karibik. "Selling Sunset"-Star Christine Quinn gibt mit einer virtuellen Tour durch das Haus einen ersten Vorgeschmack auf Instagram.

Die Singles und ein erster Trailer

Die Männer und Frauen der zweiten Staffel stammen aus Großbritannien, den USA, Kanada, Frankreich und Neuseeland: die Models Carly (24), Emily (27) und Melinda (28), Barkeeperin Kayla (26), Anwältin Larissa (28), Sportler Chase (24), Influencer Marvin (26), Ex-Stripper Nathan (27) und die Personal-Trainer Cam (24) und Peter (21) wagen sich in das Abenteuer.

Ein erster Trailer verrät: Die Single-Frauen und -Männer brechen auch in Staffel zwei definitiv die Regeln und es fällt der ein oder andere Kuss. Wie viel Geld die Gruppe am Ende noch mit nach Hause nehmen kann, zeigt Netflix am 30. Juni, dann wird die finale Folge abrufbar sein.