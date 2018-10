Schon seit vielen Jahren feiert das Serienfach ein goldenes Zeitalter. Wenig verwunderlich, dass sich dieser Boom auch auf den Gehaltskonten der Stars widerspiegelt. Die US-Seite "Forbes" hat nun die Top 10 der männlichen Stars veröffentlicht, die derzeit die meiste Kohle einstreichen. Zwei Formate haben die Liste dabei in eisernem Griff.

So befinden sich die Plätze eins bis vier fest in Nerd-Hand. Die vier Hauptdarsteller von " The Big Bang Theory" sind die absoluten Topverdiener, exakt gleich viel gibt es aber nicht für sie. Jim Parsons alias Sheldon Cooper thront mit 26,5 Millionen Dollar im Jahr 2018 einsam an der Spitze, genau 25 Millionen Dollar bescheren Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) den zweiten Rang. Mit jeweils 23,5 Millionen Dollar teilen sich schließlich Simon Helberg (Howard Wolowitz) und Kunan Nayyar (Rajesh "Raj" Koothrappali) den dritten Podestplatz.

Große Lücke zwischen Platz fünf und sechs

Die Nummer fünf ist durchaus überraschend. Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs), Hauptdarsteller der Krimi-Serie "Navy CIS", landet mit 19 Millionen vor dem zweiten großen Serien-Block in der Liste. Erst mit einer großen Lücke von fünf Millionen Dollar kommt Ed "Al Bundy" O'Neill auf Rang sechs. Mit seinen 14 Millionen Dollar Gehalt ist das kauzige Familienoberhaupt Jay Pritchett der Sitcom "Modern Family" auch der Gehaltskönig der Sendung.

Mit 13,5 beziehungsweise 13 Millionen Dollar folgen seine Co-Stars Eric Stonestreet (Cameron Tucker) und Jesse Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett). Phil-Dunphy-Darsteller Ty Burrell muss sich derweil mit "läppischen" 12 Millionen Dollar abspeisen lassen. Komplettiert wird die Top 10 von einem gewissen Andrew Lincoln mit 11 Millionen Dollar, der nächstes Jahr allerdings höchstwahrscheinlich nicht mehr in der Liste auftauchen wird. Bekanntlich hängt er bald seine Rolle als Rick Grimes in der Zombie-Serie "The Walking Dead" an den Nagel.