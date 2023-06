von Jacqueline Haddadian Dieser Gute-Laune-Ohrwurm wird uns wahrscheinlich durch den Sommer begleiten: "Friesenjung" von Otto Waalkes und den Rappern Ski Aggu und Joost. Auf Spotify ist der Song bereits auf Platz 1.

Eine feiernde Crowd, ein Traktor, Liegestützen auf grüne Wiesen – und fertig ist das Musikvideo zum neuesten Chart-Hit. Gelandet hat den niemand Geringeres als der Kult-Komiker Otto Waalkes mit den Jung-Rappern Joost und Ski Aggu.

Im Jahr 1993 komponierte auf die Melodie des Sting-Hits "Englishman in New York" eine Ode an seine ostfriesische Heimat um. Herausgekommen ist dabei der Song "Friesenjung", in dem Otto unter anderem diese Zeilen singt:

"Ostfriesland ist ein schönes Land

Wie die Schweiz und Österreich

Denk dir nur einmal die Alpen weg

Was da bleibt, das ist mein Deich, hey".

Rapper holen Otto für Remix mit ins Boot

30 Jahre später erobert der Song erneut die deutschen Charts – und ist bereits auf Platz 3 der Single-Charts und sogar auf Platz 1 bei Spotify. Zuvor hatten die Rapper Joost und Ski Aggu in den sozialen Medien angekündigt, eine Techno-Version von "Friesenjung" aufnehmen zu wollen, wofür sie eine Erlaubnis von Otto benötigten. Der 74-Jährige meldete sich via Tiktok höchstpersönlich bei ihnen mit den Worten: "Holdrio Ski Aggu & Joost, ihr habt meine Erlaubnis."

Aber nicht nur das: Otto und die beiden Rapper produzierten gemeinsam ein Musikvideo zu dem neuen Remix. Zu dem Erfolg des Remixes dürften auch Tiktok und Instagram beigetragen haben. Auf den Social-Media-Plattformen hat "Friesenjung" Millionen Nutzer:innen erreicht.

Der "Bild" gegenüber sagt der Komiker: "Die hatten vor mehreren tausend Fans meinen Song gespielt und Ski Aggu hat gesagt: 'Otto muss uns das genehmigen'. Ich wusste davon erst gar nichts. Dann habe ich ihnen die Genehmigung erteilt – und dann haben sie mich dazu geholt. Und jetzt habe ich zusammen mit denen gerappt. Vorher kannte ich die nicht."

"Die haben einfach überall gedreht, plötzlich kam sogar die Polizei"

Dass er nun mit 74 Jahren nun zur Techno-Legende werden könnte, scheint ihn zu amüsieren. "Das macht einen wieder jung. Das ist echt Wahnsinn, das ist sehr erfrischend. Das kann man gebrauchen zwischendurch. Mit meinen ganzen LPs war ich immer in den Charts, aber mit einer Single noch nie", so Otto.

Das Video zum Song nahmen die Musiker in Berlin auf. "Die haben einfach überall gedreht, plötzlich kam sogar die Polizei. Aber der eine Polizist hat mich erkannt, sagte: 'Hallo Otto!' Da haben wir zusammen Fotos gemacht und dann durften wir da auch weiter drehen. Die waren sehr freundlich", erzählt der 74-Jährige.

