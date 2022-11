Eine weitere Videospielreihe findet ihren Weg auf den Bildschirm: "Gears of War" bekommt zwei Umsetzungen spendiert - als Film und Serie.

Was schon seit längerer Zeit als Gerücht die Runde gemacht hat, wurde nun offiziell vom Streaminganbieter Netflix bestätigt. Die Videospielreihe "Gears of War", die vor 16 Jahren das Licht der Welt erblickt hat, wird adaptiert. Zwei Projekte befinden sich demnach bereits in Planung: Als erstes wird "ein Live-Action-Film entstehen, gefolgt von einer animierten Serie für Erwachsene". Die Option für weitere Umsetzungen hält man sich in der Mitteilung zudem offen.

Darum geht es in der Videospielreihe

2006 erschien der erste Teil des Third-Person-Shooters auf Microsofts Konsole Xbox 360, war jedoch in Deutschland knapp zehn Jahre lang indiziert. Es folgten mehrere Fortsetzungen, ein Prequel und ein Strategiespiel-Ableger. 2008 erschien zudem erstmals ein Buch aus dem "Gears of War"-Universum.

"Gears of War" spielt in einer dystopischen Zukunft, in der die Menschheit von einer feindlichen Alienrasse, den Locust (dt. Heuschrecken), überrannt worden ist. Wenige überlebende Soldaten liefern sich einen erbitterten Kampf in den zerstörten Ruinen der einstigen Zivilisation, um das Überleben der Menschheit zu sichern.