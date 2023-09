Blut en masse und "Wednesday"-Flair: Das kann das neue "The Boys"-Spin-off "Gen V"

von Laura Stunz Am 29. September startet das "The Boys"-Spin-off "Gen V" auf Amazon Prime Video. Alle Infos zur Comic-Verfilmung – und wieso sie für "Wednesday"-Fans besonders interessant sein könnte.

Die Amazon Prime Serie "The Boys" zählt zu den am meisten geschauten Serien des Streaming-Anbieters. Bis die heiß ersehnte vierte Staffel verfügbar ist, dauert es aber noch eine Weile. Fans der Serie können sich die Wartezeit ab dem 29. September aber mit einem neuen Spin-off des Hits vertreiben.

"Gen V": "Wednesday" trifft auf "The Boys"

Die Comic-Verfilmung "Gen V" erzählt die Vorgeschichte der verrückten Superhelden, die wir aus "The Boys" selbst kennen. Denn auch ein Superheld genießt früher oder später einmal eine Schulausbildung. Und die findet im Falle von "Gen V" in der sogenannten Godolkin University School of Crime Fighting statt. Junge Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten werden hier tagtäglich dazu ausgebildet, irgendwann einmal die Welt retten zu können – und das beinhaltet, gezwungenermaßen, auch ein wenig unkonventionell wirkende Methoden und besonders blutige, tödliche Aufgaben.

Ein wenig erinnert der Schauplatz der Serie damit an den Netflix-Hit "Wednesday", nur das die Schüler und Schülerinnen mit besonderen Fähigkeiten hier die Nevermore Academy besuchen und sich mit sanfteren Aufgaben beschäftigen dürfen als die Konkurrenz aus "Gen V". Wie auch bei "Wednesday" passieren auch in der Schule der "Gen V" jede Menge mysteriöse Dinge – und die Jugendlichen müssen sich zunehmend entscheiden, ob sie auf der guten oder bösen Seite stehen möchten.

© Amazon Prime Video

Die offizielle Beschreibung von Amazon Prime Video verspricht "exzessive Partys mit dem typischen College-Chaos" sowie "explosive Situationen" – vielversprechende Worte, die einen verheißungsvollen Vorgeschmack auf das Spin-off geben.

Cast beinhaltet zahlreiche Serien-Stars aus "Bridgerton", "The Rookie" und "Chilling Adventures Of Sabrina"

Und auch der Cast der von Craig Rosenberg, Evan Goldberg und Eric Kripke produzierten Serie macht Lust auf Mehr. Die Hauptrollen spielen die "Chilling Adventures Of Sabrina"-Stard Jaz Sinclair und Chance Perdomo. Zudem sind Patrick Schwarzenegger, Lizze Broadway, die man aus der Netflix-Erfolgsserie "The Rookie" kennt, sowie "Bridgerton"-Darstellerin Shelley Conn mit von der Partie. Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann und Sean Patrick Thomas runden den Cast ab. Zudem versprechen die Macher diverse Gastauftritte von "The Boys"-Darstellern, darunter Jessie T Usher, Colby Minifie, Claudia Doumit und PJ Byrne.

Die erste Staffel von "Gen V" ist ab dem 29. September 2023 im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.

