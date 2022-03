Welcher dieser sechs Acts setzt sich am Freitag in der TV-Show "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid" durch?

Diese Star-Gäste mischen in der TV-Show mit

Wenn in "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid" der Act für den ESC in Turin gekürt wird, werden diese Star-Gäste dabei sein.

Wer soll Deutschland beim Eurovision Song Contest in Italien vertreten? Die britisch-deutsche Musikerin Emily Roberts (28), die Wahl-Wienerin Felicia Lu (26), Promispross Malik Harris (24) aus Landsberg am Lech, Newcomer Eros Atomus (20) aus Flensburg, das Koblenzer Duo Maël & Jonas oder die Band Nico Suave & Team Liebe aus Hamburg und Berlin?

Entschieden wird das in der Live-Show "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid", die am Freitag (4.3.) ab 21 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird. Zu sehen ist die Sendung auch auf den Dritten Programmen, ONE, eurovision.de und in der ARD Mediathek.

Dass die oben genannten Acts ihre Songs performen werden, war bekannt, ebenso dass Barbara Schöneberger (47) wieder durch die Sendung führen wird. Und nun ist außerdem klar, dass sie auch echte ESC-Experten in der Show begrüßen darf. Wie der NDR am Mittwoch mitteilte, werden Conchita (33), Thomas Hermanns (58), Bülent Ceylan (46) und Jane Comerford (63) an der Show mitwirken.

Conchita ist als Siegerin des ESC 2014 ein großes Vorbild. Thomas Hermanns ist Moderator, Komiker und einer der prominentesten ESC-Fans in Deutschland. Comedian Bülent Ceylan wird für so manchen Lacher sorgen. Und in Jane Comerford ist eine weitere ehemalige ESC-Kandidatin vor Ort; als Sängerin der Countryband Texas Lightning stand sie 2006 für Deutschland auf der ESC-Bühne.

Neben weiteren Überraschungen, die der Sender verspricht, wird auch "eine besondere Version des ESC-Klassikers 'Ein bisschen Frieden'" zu hören sein.

Die sechs nominierten Acts waren von einer Fachjury ausgewählt worden. Seit Montag kann im Netz auf den Seiten der ARD-Radiosender abgestimmt werden. Dieses Voting fließt zu 50 Prozent in die Wertung ein. Und am Freitag sind dann die Zuschauerinnen und Zuschauer der TV-Show an der Reihe; ihr Voting macht die anderen 50 Prozent der Entscheidung aus.

Das Ergebnis wird Moderatorin Barbara Schöneberger am Ende von "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid" präsentieren. Der Gewinner-Act wird beim ESC-Finale am 14. Mai in Turin für Deutschland auf der Bühne stehen.