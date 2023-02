Die Suche nach dem nächsten Topmodel Deutschlands geht wieder los. Das ist über die 18. Staffel von "Germany's next Topmodel" bekannt.

Die Wartezeit ist vorbei. Fans der Modelcastingshow "Germany's next Topmodel" dürfen sich auf eine neue Staffel von und mit Heidi Klum (49) freuen. Die beliebte Show geht dieses Jahr in die 18. Runde. Einiges bleibt in den neuen Folgen beim Alten, aber das Publikum erwartet auch einige Neuerungen. Alles Wissenswerte rund um die 18. Staffel von "GNTM" gibt es hier.

Starttermin

Der Startschuss für die neuen Nachwuchsmodels fällt am 16. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die weiteren Episoden werden dann - wie jedes Jahr - immer donnerstags ab 20:15 Uhr auf dem Sender zu sehen sein.

Showpremiere: Models starten in Los Angeles

Bereits im November hatte ProSieben mitgeteilt, dass es für die Nachwuchsmodels nach Los Angeles geht - und das gleich in der ersten Folge. Bisher war der Umzug in die Modelvilla im sonnigen Kalifornien eine Belohnung für Models, die es bereits erfolgreich durch mehrere Challenges geschafft hatten. In Los Angeles angekommen sollen die Kandidatinnen ihre erste Fashion-Show laufen. 29 Teilnehmerinnen sind anfangs mit dabei. Profile der Nachwuchsmodels lassen sich schon vorab auf der offiziellen Webseite der Show begutachten.

Wird es mehr als 29 Kandidatinnen geben?

Anfang Februar gab ProSieben die 29 Kandidatinnen bekannt, die in der ersten Sendung zu sehen sein werden. Anders als im vergangenen Jahr sind die diesjährigen Models zwischen 18 und 26 Jahre alt. Verwunderlich, wenn man bedenkt, dass Klum immer wieder "Diversity" predigt und es im vergangenen Jahr mit Martina und Lieselotte zwei Best-Ager unter die Top 10 geschafft haben. Aufmerksame Fans der Sendung vermuten in den sozialen Medien einen Zwist. Denn im offiziellen Trailer der neuen Staffel sind auch ältere Frauen auf dem Laufsteg zu sehen. Bei den bisher genannten 29 Model-Anwärterinnen wird es also offenbar nicht bleiben.

Auf diese Stargäste dürfen sich Zuschauer freuen

Wie in den vorangegangenen Staffeln wird Heidi Klum als Hauptjurorin in jeder Folge zu sehen sein. Dabei holt sie sich aber auch in Staffel 18 verschiedene Stars als Gastjuroren zur Unterstützung. Die beiden Stargäste der ersten Folge bestätigte ProSieben vorab: Model Winnie Harlow (28) und Designer Peter Dundas (54). Die Kandidatinnen werden in den Stücken von Dundas über den Laufsteg schreiten. Zusammen mit Harlow und Klum wird der Designer ihr Können im Anschluss bewerten. Winnie Harlow war bereits 2019 in einer Ausgabe von "GNTM" zu Gast.

Ein Blick auf Heidi Klums Instagram-Profil verrät außerdem: Auch Schauspielerin Sofía Vergara (50) wird in diesem Jahr mit von der Partie sein. Fotos zeigen die beiden Schönheiten gemeinsam am Set. Der "Modern Family"-Star sitzt mit Klum auch zusammen in der Jury von "America's Got Talent".

Der offizielle Trailer der 18. Staffel gibt weitere Stargäste preis. In dem Clip sind unter anderem Choreographin Nikeata Thompson (42), Starfotograf Rankin (57) und Curvy-Model Ashley Graham (35) an Klums Seite zu sehen.