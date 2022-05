Die fünf Finalistinnen von "Germany's next Topmodel" treten am 26. Mai ein letztes Mal auf den Catwalk. Das hat das Finale zu bieten.

An diesem Donnerstag, 26. Mai, steigt um 20:15 Uhr bei ProSieben das große "GNTM"-Finale. Heidi Klum (48) wird dann das "Germany's next Topmodel" 2022 küren. Wer ist im Finale mit dabei, welche letzten Challenges warten auf die Kandidatinnen und was winkt der Siegerin?

Die Finalistinnen

In das Finale der 17. Staffel geschafft haben es fünf Models. Lou-Anne (18) aus Klosterneuburg, die jüngste Finalistin, wird neben ihrer Mutter Martina (50), die erste Best Agerin eines "GNTM"-Finales, um den Sieg kämpfen. "Wenn Lou-Anne gewinnt, gibt es überhaupt keinen Neid. Ich würde mich sehr für sie freuen. Ich würde dann die üblichen 20 Prozent Provision von ihr kassieren", scherzt Martina vor dem Finale in einem ProSieben-Interview. "Wenn man im Finale steht, dann will man natürlich selbst gewinnen. Aber wenn es die Mama gewinnt, ist das auch okay. Ich gönne es ihr auch, es bleibt ja in der Familie", erklärt Lou-Anne. Luca (20) aus München, Anita (21) aus Neustadt an der Donau und Noëlla (25) aus Berlin komplettieren das Feld der Finalistinnen. Letztere konnte in dieser Staffel die meisten Jobs absahnen.

Die Aufgaben und die Gäste

Die Finalistinnen müssen wieder verschiedene Walks und ein Live-Shooting absolvieren. Bei ihren Auftritten werden sie Designs der Modeschöpfer Jeremy Scott (46), Julien MacDonald (51) und Marina Hoermanseder (36) tragen. Die Designer werden alle neben Heidi Klum auf dem Sofa Platz nehmen. Starfotografin Ellen von Unwerth (68) nimmt sich zudem dem Live-Shooting im Studio an. Heidi Klum wird die Show eröffnen. "Eines kann man jetzt schon verraten: ihre Gesangs-Performance 'Chai Tea with Heidi' mit Snoop Dogg war nicht ihre letzte...", kündigt ProSieben zu dem Show-Opener an. Gemeinsam mit dem Rapper hatte das Model für besagten Opener-Song der 17. Staffel von "Germany's next Topmodel" zusammengearbeitet.

Der Gewinn

Die Siegerin darf sich am Ende nicht nur auf die Enthüllung ihres Covers auf der deutschen "Harper's Bazaar" freuen. Sie wird auch das Kampagnengesicht von Mac Cosmetics und sahnt eine Prämie von 100.000 Euro ab. In der Finalshow darf sich eine weitere "GNTM"-Kandidatin über einen Preis freuen: Erneut wird der Personality Award verliehen. Die Fans konnten per ProSieben-App abstimmen, wer den Preis für die beste Personality in diesem Jahr bekommen sollte. Zur Auswahl standen: Amaya, Annalotta, Barbara, Inka, Jessica, Juliana, Laura, Lena, Lieselotte, Paulina, Sophie, Vanessa, Viola und Vivien.