Die Finalistinnen von "Germany's next Topmodel": Somajia, Nicole, Selma, Vivien und Olivia (v.l.).

"Germany's next Topmodel"

"Germany's next Topmodel" Das denkt Heidi Klum über die Finalistinnen

Vor dem Finale der 18. Staffel von "Germany's next Topmodel": Heidi Klum spricht über die fünf verbliebenen Kandidatinnen.

Nur noch fünf Kandidatinnen sind in der 18. Staffel von "Germany's next Topmodel" im Rennen. Nicole (49), Olivia (22), Selma (19), Somajia (21) und Vivien (23) kämpfen am Donnerstag (15. Juni) um den Titel. Kurz vor dem Finale hat Heidi Klum (50) in einer Mitteilung von ProSieben die Stärken der Kandidatinnen eingeschätzt.

"Modeln nicht verlernt": Heidi Klum feiert Ex-Mitbewohnerin Nicole

"Nicole hat das Modeln einfach nicht verlernt", sagt Heidi Klum über die 49-Jährige. "Sie präsentiert sich immer positiv, hat eine gewisse Klasse und Eleganz. Alles auf ihre ganz natürliche Art." Klum lebte vor gut 30 Jahren mit Nicole in einer Model-WG. Beide nahmen 1992 an einem Modellwettbewerb im Rahmen von "Gottschalk Late Night" teil. Heidi gewann und startete eine Weltkarriere, Nicole zog sich aus der Branche zurück.

Auch über die Jüngste im Finale hat Heidi Klum nur lobende Worte. "Selma zeichnet ihre moderne, frische Art aus". Die Model-Mama hebt das "Million-Dollar-Lächeln" und den "einzigartigen Gang" der Berlinerin hervor. "Auch ihre extravaganten Cotton-Candy-pinken Haare bleiben jedem im Gedächtnis", so Klum über die 19-Jährige.

Klum lobt Viviens "Liebe zu ihren Kurven"

Für Vivien hat Klum ebenfalls viel Lob übrig: "Mit ihrer Liebe zu ihren Kurven gibt Vivien mir all das, was ich sehen möchte: Selbstsicherheit, Wandelbarkeit, Eleganz, Disziplin und am wichtigsten: Man sieht, dass es Vivien Spaß macht", sagt Klum über die 23-Jährige aus Koblenz.

Bei Somajia sieht Klum auch den Spaß an der Sache."Somajia sprudelt bei allem, was sie tut, nur so vor Energie und Freude. Sie ist mit vollem Herzen dabei. Es macht einfach immer Spaß ihr zuzusehen." Bei Olivia liebt die Moderatorin ihre "direkte Art": "Nicht nur wenn sie redet, auch auf dem Catwalk. Olivia versprüht Stärke und schenkt uns dabei das schönste Lächeln."

Das Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" läuft am 15. Juni, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.