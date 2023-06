Am Donnerstagabend ist es wieder soweit. Dann heißt es: "Germany's Next Topmodel 2023 ist ...". Nach Stationen in Berlin, Düsseldorf, L.A. und Las Vegas ist Heidi Klum gemeinsam mit ihren fünf Finalistinnen zurück in Köln. Beim großen Finale kürt Klum die 18. Siegerin, die in die Fußstapfen von Topmodels wie Lena Gercke, Sara Nuru und Stefanie Giesinger tritt. Die Gewinnerin kommt nicht nur auf das Cover der "Harper's Bazaar", sondern erhält zudem ein Preisgeld von 100.000 Euro und einen Neuwagen.

Aus diesem Anlass blicken wir zurück auf die 17 Gewinnerinnen der letzten Staffeln, für die der große Traum des Topmodels wahr geworden ist. Wer in welchem Jahr Siegerin wurde und was die Gewinnerinnen heute machen, erfahren Sie in der Fotostrecke.