Seit mittlerweile mehr als 18 Jahren sucht Heidi Klum jährlich nach dem neuen "Germany's Next Topmodel". Doch in den letzten Jahren wird immer mehr Kritik zur Sendung laut.

Psychische Probleme, Depressionen und Suizidgedanken: Doku offenbart Missstände hinter "Germany's Next Topmodel"

Neue NDR/funk-Doku Psychische Probleme, Depressionen und Suizidgedanken: Doku offenbart Missstände hinter "Germany's Next Topmodel"

Gerade erst hat Heidi Klum ihr 18. "Germany's Next Topmodel" gekürt. Jetzt packen ehemalige "GNTM"-Teilnehmerinnen in einer neuen Doku über die psychischen Folgen aus, die sie durch die Show erlitten haben.

Das Reportageformat "STRG_F" (NDR/funk) hat eine neue Dokumentation veröffentlicht, in der mehrere ehemalige Kandidatinnen von "Germany's Next Topmodel" über die Zustände hinter den Kulissen der ProSieben-Castingshow auspacken. Einige von ihnen würden seither unter massiven psychischen Problemen leiden, von Depressionen und Angstzuständen bis hin zu Suizidgedanken.

Befragung von mehr als 50 ehemaligen Teilnehmerinnen

Mehr als 50 ehemalige Teilnehmerinnen aus unterschiedlichen Staffeln sind für die 74-minütige Doku befragt worden, schreibt der NDR. Nur neun hatten aber den Mut, selbst vor der Kamera zu sprechen. Simone Kowalski, Gewinnerin der 14. Staffel, berichtet unter anderem über das Zusammenleben in der Modelvilla, das für sie "die größte Herausforderung in meinem ganzen Leben" gewesen sei: "Was das mit einem macht, kann man nicht beschreiben."

GNTM "Germany's Next Topmodel": Das machen die Gewinnerinnen der früheren Staffeln 1 von 17 Zurück Weiter 1 von 17 Zurück Weiter Lena Gercke Im Finale 2006 setzte sich Lena Gercke gegen Konkurrentin Yvonne Schröder durch. Sie wurde das erste "Germany's Next Topmodel", kam auf das Cover der "Cosmopolitan" und sicherte sich einen Vertrag bei der Model-Agentur "IMG Models". Seitdem ging es mit der Model-Karriere der heute 35-Jährigen steil bergauf. Auf den Fashion Weeks dieser Welt lief Gercke für renommierte Designer wie Guido Maria Kretschmer, zog Werbedeals mit Firmen wie Katjes, Audi und Oui Set an Land und posierte für ein Cover nach dem nächsten.

Nach Ende ihres Vertrages mit "IMG Models" 2010 sowie "ONEeins" 2012 orientierte sich Gercke beruflich in neue Richtungen. Drei Jahre lang moderierte sie "Austria's Next Topmodel", dann sah man sie als Moderatorin für "red!", als Jurorin bei der RTL-Show "Das Supertalent" und als Gastjurorin bei GNTM selbst. Ihren Durchbruch als Moderatorin hatte Gercke bei "The Voice". An der Seite von Thore Schölermann moderiert sie die Sendung seit 2015. Halt macht Gercke aber immer noch nicht, sie probiert sich weiter aus. Seit 2019 hat sie bei About You ihre eigene Modemarke "LeGer by Lena Gercke".



Mehr

Demnach seien sie dort zum Teil vollständig isoliert worden, hätten das Haus nicht mehr verlassen dürfen, sagt Simone. Da überall Kameras und Mikrofone seien, hätte man kaum Privatsphäre oder die Möglichkeit gehabt, sich zurückzuziehen. "Ich bin gar nicht mehr klargekommen. Mental, körperlich, sozial auch nicht."

Lijana, Tessa, Simone und Nadine sprechen vor der Kamera

Lijana Kaggwa, die sowohl Heidi Klum als auch der Produktion bereits mehrfach öffentlich Vorwürfe gemacht hat, spricht ebenfalls vor der Kamera. Sie habe seit der Ausstrahlung im Jahr 2020 mit viel Hass im Netz zu kämpfen gehabt und irgendwann angefangen, zu glauben, was die Leute ihr schreiben, etwa: "Ich bin scheiße, wertlos, eine Hure, ein Affe und meiner Familie würde es eigentlich besser gehen, wenn ich nicht mehr existiere." Tessa Bergmeier, die 2009 an der Castingshow teilgenommen hatte, wütete dieses Jahr bereits im RTL-Dschungelcamp über "GNTM". In der aktuellen Doku berichtet sie unter Tränen: "Ich wollte nicht mehr ich sein."

Übereinstimmend werfen die Frauen der Produktion zudem vor, beim Schneiden der Folgen Szenen bewusst aus dem Zusammenhang gerissen zu haben. Auch seien am Set gezielt Emotionen provoziert worden, um Streitereien zu kreieren.

Doku von "STRG_F": ProSieben weist Vorwürfe zurück

Der Sender ProSieben reagierte auf Anfrage von "STRG_F" auf die Vorwürfe, wies diese aber vehement zurück. Demnach gebe es am Set Coachings, Psychologen und Beratungen, um die Teilnehmerinnen auf die öffentliche Berichterstattung über sie vorzubereiten. Szenen seien demnach nicht aus dem Kontext gerissen worden und für die Models gebe es eine Fürsorgepflicht. Alle Teilnehmerinnen dürften zudem das "antworten, was sie antworten möchten". Heidi Klum hat sich zu den Anschuldigungen nicht äußern wollen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die vollständige Dokumentation mit dem Titel "Druck, Hass, Manipulation: Wie kaputt macht Germany's Next Topmodel?" ist auf YouTube und in der ARD-Mediathek verfügbar.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111

Quelle: YouTube-Kanal von "STRG_F", "NDR"